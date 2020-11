Das Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska, Wien, startet im Januar seine nächste offene Blended-Learning-Trainer-Ausbildung

Viele Unternehmen versuchen zurzeit mit Nachdruck, in ihrer Organisation eine neue, dem digitalen Zeitalter angemessene Lernkultur zu etablieren – auch aufgrund der Corona-Pandemie. Das spürt das Wiener Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska unter anderem anhand der Nachfrage nach seiner Blended-Learning-Trainer-Ausbildung seitens Unternehmen. Nicht selten wollen die Unternehmen jedoch nur ein, zwei Personen zum Blended-Learning-Trainer weiterbilden, weshalb sich eine firmeninterne Ausbildung nicht lohnt. Deshalb startet Seminar Consult Prohaska im Januar seine nächste offene Blended-Learning-Trainer-Ausbildung.

In der berufsbegleitenden Ausbildung erwerben die Teilnehmer die Kompetenz, Lern- und Trainingsarchitekturen zu entwickeln, die das Präsenz- und Online-Lernen zu einer organischen Einheit verknüpfen. Außerdem trainieren sie, Lerninhalte multimedial so aufzubereiten, dass sie online vermittelbar sind und die Teilnehmer zum eigenständigen (Weiter-)Lernen animieren.

Die Ausbildung, die sich über zwei Monate erstreckt, findet rein online statt. Das heißt, am 7. Januar 2021 wird die entsprechende Lernplattform für die Teilnehmer freigeschaltet. Dann findet am 10. Januar das erste gemeinsame Webinar statt, dem weitere folgen. Dazwischen sind Selbstlernphasen vorgesehen. Im Verlauf der Ausbildung erstellen die Teilnehmer auch ein Blended Learning-Seminarkonzept zu einem Thema ihrer Wahl. Hierbei werden sie von den beiden Ausbilderinnen Sabine Prohaska, der Firmeninhaberin, sowie Martina Keglovits, einer erfahrenen Blended-Learning-Trainerin und E-Learning-Expertin betreut. Ihre Praxisarbeiten präsentieren die Teilnehmer dann gegen Ende der Ausbildung im Rahmen eines selbst organisierten Webinars und erhalten Feedback zu ihrem Konzept.

Der offenen Blended-Learning-Trainer-Ausbildung liegt ein Konzept zugrunde, das Seminar Consult Prohaska schon häufig in Unternehmen realisierte. Dieses wurde vom Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) mit dem “Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching in Gold” ausgezeichnet, da es – so die Juroren – “auf bemerkenswerte Weise soziales Lernen und kollaboratives Arbeiten im virtuellen Raum miteinander verknüpft”. Zielgruppe der Ausbildung sind neben firmeninternen Aus- und Weiterbildnern auch selbstständige Trainer, Coaches und Berater, die bereits eine fundierte Vorerfahrung im Vermitteln von Wissen haben, jedoch vor der für sie neuen Herausforderung stehen, Blended Learning-Formate zu entwerfen oder bereits bestehende Präsenzangebote entsprechend umzuwandeln.

Die Teilnahme an der offenen Blended-Learning-Trainer-Ausbildung kostet 1990 Euro (plus 20 Prozent Umsatzsteuer). Weitere Starttermine sind im Jahresverlauf geplant, jedoch noch nicht terminiert. Nähere Infos finden Interessierte auf der Webseite www.seminarconsult.at in der Rubrik Angebot.

Das Trainings- und Beratungsunternehmen seminar consult prohaska besteht seit dem Jahr 2000 und wird von Mag. Sabine Prohaska geleitet. seminar consult hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Adresse für die Ausbildung von TrainerInnen, DozentInnen, AusbildnerInnen, BeraterInnen und Coaches entwickelt.

Außerdem bietet seminar consult prohaska firmeninterne Seminare im persönlichkeitsbildenden Bereich an. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung hinsichtlich Durchführung und Ideen für Trainingsgestaltung über Konzeption von individuell auf den Auftraggeber und die Zielgruppe abgestimmten Seminaren/Workshops bis zum Coaching in Entscheidungs- oder Konfliktsituationen.

seminar consult verfügt über einen Pool an freiberuflichen Top-TrainerInnen, die nach Bedarf in Aufträge eingebunden werden.

