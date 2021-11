O My Wood eröffnet im ALEXA

Neues Handelskonzept für Möbel in Berlin

Anfang November hat O My Wood im ALEXA am Alexanderplatz die erste Filiale in Berlin eröffnet. Mit dem neuen Shop für Möbel und Dekoration erweitert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter seine Shoppingvielfalt im Bereich Haushalt & Wohnen. Auf rund 200 Quadratmetern im 2. Obergeschoss des Centers bietet O My Wood hochwertige Möbel aus massivem Mangoholz und passende Dekorationsartikel. Das O My Wood-Team freut sich darauf, die Besucher im ALEXA individuell zu beraten. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir heißen O My Wood herzlich willkommen. Mit dem neuen Store bieten wir unseren Kunden noch mehr Shoppingvielfalt nach Maß“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Wir beobachten, dass unsere Kunden viel Wert auf Lifestyle und die schöne Gestaltung ihres Heims legen. Daher ergänzt der neue Shop unser Angebot optimal.“

Hochwertige Möbel aus Mangoholz

O My Wood bringt ein neues Ladenkonzept und neue Trends zum Thema Inneneinrichtung nach Berlin. Ob Tische in vielfältigen Größen, Schränke, Regale oder Stühle – alle Möbel sind aus massivem Mangoholz gefertigt und teilweise kombiniert mit Metallelementen oder edlen Stoffen. Mangoholz zeichnet sich durch eine kräftige Struktur und warme, braune Farbtöne aus. Das Holz des Mangobaums wird erst verarbeitet, wenn er keine Früchte mehr trägt. Dies macht das Holz zu einem sehr nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkt. Jedes Möbelstück bei O My Wood ist ein Unikat, mit individueller und zugleich gemütlicher Ausstrahlung.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901

neumann@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Fotografie Neuhaus für Sonae Sierra