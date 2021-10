Nürnberger Spezialitäten in Bio-Premium-Qualität ganz einfach online shoppen

Elisen-Lebkuchen und Rostbratwürstchen gehören zu Nürnbergs absoluten Exportschlagern. Und weil diese beiden Spezialitäten auf der ganzen Welt so beliebt sind, hat der Nürnberger Stefan Aster bereits vor über 20 Jahren den Entschluss gefasst, sein Unternehmen Nürnberger Bio Originale ins Leben zu rufen. Als erfolgreicher Exportmanager und Kenner der Food-Industrie war es Aster von Anfang an ein großes Anliegen, hochwertige Produkte nach regionalem Maßstab zu produzieren – lange bevor „Bio“ und „Nachhaltigkeit“ zu gängigen Begriffen in der Lebensmittelbranche wurden.

Diesem Versprechen ist Nürnberger Bio Originale bis heute treu geblieben. Ob Elisen-Lebkuchen oder Rostbratwürstchen: Alle Zutaten stammen ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Massentierhaltung ist ein Tabu, so kommt das Fleisch zu 100 Prozent von zertifizierten Bio-Bauernhöfen aus Bayern. Alles eben ein bisschen mehr so wie früher und auf jeden Fall mit Herz und Verstand. Und nicht nur bei den Zutaten wird genauer hingeschaut: Der Fokus von Stefan Aster liegt auch auf der sorgfältigen Herstellung nach traditioneller Handwerkskunst – ein Ansatz, den viele Menschen überaus schätzen und in seiner Konsequenz ebenso unserer Umwelt zugutekommt.

Um nun die regionalen Produkte den vielen überregionalen Liebhabern der Nürnberger Kulinarik anbieten zu können, gibt es unter www.lebkuchen.bio seit kurzer Zeit einen eigenen Online-Shop.

So lassen sich die bekannten Nürnberger Originale ganz einfach zuhause genießen – natürlich alle in bester Bio-Premium-Qualität. Dazu kommen mittlerweile noch viele weitere Knabbereien, weihnachtliche Gebäcke und Geschenkideen aus dem Hause Nürnberger Bio Originale. Kleiner Tipp: Die Bio-Elisen-Lebkuchen mit einem Nussanteil von 48 Prozent sollten Sie auf jeden Fall probieren!

Jetzt vorbeischauen auf: www.lebkuchen.bio

