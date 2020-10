Nubert nuReality AR-App: Lautsprecher aus Schwäbisch Gmünd virtuell im Wohnzimmer aufstellen

Schwäbisch Gmünd, 27. Oktober 2020 – Wie verschiedene Nubert Lautsprecher wohl in der heimischen Umgebung wirken, können sich HiFi- und Heimkino-Enthusiasten nun schon vor dem Kauf genau ansehen. Die Gratis-App nuReality für iOS sowie Android macht dies mit beeindruckenden 3D-Modellen möglich und zeigt dank der 360°-Ansicht jedes Detail der hochwertigen Boxen. Die Software hilft dabei den richtigen Standort zu finden und bringt eine breite Farbauswahl für die Lautsprecher mit.

Viele Schritte auf dem Weg zur nuReality

Die Nubert electronic GmbH bezieht schon seit einigen Jahren die mobilen Endgeräte der Heimkino- und HiFi-Fans immer mehr mit ein. So haben es die Audiospezialisten aus Schwäbisch Gmünd schon 2014 interessierten Kunden ermöglicht, Lautsprecher vor dem Kauf virtuell zu erleben – als eine der ersten Unterhaltungselektronikfirmen überhaupt. Augmented Reality (Deutsch: erweiterte Realität) war damals schon das Zauberwort, doch mit den neuen Smartphones und Tablets ist mittlerweile eine noch bessere Darstellung möglich. Ein weiterer Meilenstein im Softwareangebot der schwäbischen Klangschmiede war die Fernbedienungs-App nuRemote für die Aktivboxen der nuPro X-Serie inklusive Einmessfunktion für iOS-Geräte. Nun kann die aktuelle Mobile-App nuReality mit mehr Funktionen und detaillierter, wirklichkeitsnaher 3D-Ansicht der Lautsprecher aufwarten. Mithilfe von Screenshots, die in der App gespeichert werden können, sind verschiedene Optionen für die eigenen vier Wände an einem Ort gespeichert und schnell wieder zur Hand. So können sich Kundinnen und Kunden in Ruhe für die persönlichen Favoriten entscheiden.

Mit Augmented Reality zum optimalen Platz für die Lautsprecher

Die in Zusammenarbeit mit den AR-Experten von buzzwoo entwickelte Software steht zum kostenlosen Download bei Google Play sowie im Apple App Store bereit. Hierfür ist entweder Android ab Version 7.0 mit der Schnittstelle ARCore oder iOS ab Version 12.2 nötig. Ein geeignetes modernes Mobilgerät vorausgesetzt, lassen sich in der App detailreiche und fein texturierte Polygonmodelle aller enthaltenen Nubert Lautsprecher anzeigen, frei drehen, vergrößern und verkleinern und aus beliebigen Blickwinkeln betrachten. Mit der AR-Funktion werden die Boxen dann automatisch im richtigen Maßstab und korrekt ausgerichtet auf dem Smartphone- oder Tabletdisplay angezeigt. Für die passende 3D-Ansicht muss nur die Kamera des Geräts auf den zukünftigen Platz der Boxen zeigen, um so im Handumdrehen die optimale Stellfläche zu finden. Ob im Wohnzimmer, dem Heimkino oder dem Büro: mit nuReality lassen sich die verschiedenen Optionen schnell überprüfen. Dabei lassen sich sogar die Bedienelemente, die Maschenabdeckungen der Hochtöner oder die rückseitigen Anschlussterminals aus nächster Nähe betrachten.

Umfangreiches Angebot

Die App nuReality umfasst derzeit alle Boxen der High-End-Serie nuVero, die Aktivmodelle der nuPro X-Generation, die nuSub-Woofer sowie die aktiven nuBox-Lautsprecher. Weitere Nubert Produkte werden in Zukunft hinzukommen. Eine Sortier- und Filterfunktion ermöglicht eine schnelle und komfortable Navigation durch das umfangreiche Angebot der schwäbischen Akustikspezialisten. Als kleines Extra lassen sich jederzeit Screenshots der virtuellen Anlagen anfertigen und an Freunde, Bekannte und Kollegen versenden.

Die App nuReality ist gratis als iOS- und Android-Version unter folgenden Links verfügbar:

https:apps.apple.com/app/id1523988530

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nubert.ar.app

Mehr Informationen zum Programm und den umfangreichen Funktionen gibt es auf www.nubert-reality.de

So kommt der ehrliche Sound nach Hause

Nubert Lautsprecher sind ausschließlich über den kundenfreundlichen Nubert Direktvertrieb auf www.nubert.de und über Amazon erhältlich. Hörstudio und Direktverkauf in 73525 Schwäbisch Gmünd; Schau- und Hörstudio in 47249 Duisburg.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

