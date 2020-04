NTT DATA stellt Geschäftsführung neu auf

Ralf Malter übernimmt Position des Chief Operation Officer

München, 1. April 2020 – NTT DATA hat seine Geschäftsführung neu formiert, um künftig als Partner für Business Innovation und Transformation von Unternehmen noch stärker zu wachsen.

Ralf Malter, bislang in der Geschäftsführung verantwortlich für das Ressort Automotive & Manufacturing sowie Leiter Digital Business Solutions (DBS) in DACH, wird zum Chief Operating Officer (COO) berufen. In dieser Position leitet er künftig alle Service Lines von NTT DATA und forciert die Positionierung als Business Innovation und Transformation Partner. Dabei setzt er auf den Ausbau des Leistungsportfolios von NTT DATA durch neue Lösungen und Technologien, Exzellenz in der Delivery und den Fokus auf Innovation.

Im Zuge der Neuordnung der Geschäftsführung hat Dieter Loewe das Unternehmen verlassen. Ilka Friese leitet als Chief Finance Officer und Chief Human Resources Officer weiterhin das Finanz- und Personalwesen. Das Ressort Business Development & Strategy bleibt in der Verantwortung von Swen Rehders. Stefan Hansen, seit Februar 2020 CEO der NTT DATA DACH GmbH, übernimmt die Leitung sämtlicher Branchensegmente.

Bei der Vorstellung der neuen Geschäftsführung sagte Stefan Hansen: “Als führender IT Dienstleister im deutschsprachigen Raum und Business Innovation & Transformation Partner unserer Kunden wollen wir das Wachstum vorantreiben – auch und gerade in der augenblicklich schwierigen Marktsituation. In der Rolle des COO bündeln wir dazu die Verantwortung für die zunehmend vernetzten Services von NTT DATA DACH und bieten unseren Kunden damit die gesamte Steuerung und Lieferung unserer Services aus einer Hand. Mit Ralf Malter übernimmt diese Rolle ein ausgewiesener Experte für IT-Technologien und erfahrener Kenner vor allem der Schlüsselbranchen Automotive und Manufacturing. So sind wir bestens aufgestellt, um mit IT als wesentlichem Wertschöpfungs- und Innovationsfaktor die Business-Transformation unserer Kunden in allen Branchen voranzutreiben.”

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

