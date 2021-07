NTT DATA laut NelsonHall führend in Blockchain-Services

Die Auszeichnung erhält das Unternehmen für seine Vision von Blockchain als Transformationsfaktor und die Fähigkeit, Ideen produktiv umzusetzen

München | Tokio, 22. Juli 2021 – NTT DATA, ein globaler Marktführer für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, ist im NelsonHall NEAT Report for Blockchain Services 2021 als Leader ausgezeichnet worden. Das gab das Unternehmen heute bekannt. NTT DATA erreichte die Platzierung im höchsten der vier Quadranten von NelsonHall basierend auf der Fähigkeit, sofortigen Nutzen zu liefern und zukünftige Kundenanforderungen im schnell wachsenden Markt für Blockchain-Services zu bedienen.

Als Hauptstärke von NTT DATA nennt der Bericht die integrierte Vision von KI, IoT und Blockchain als Transformationsfaktoren, die den Kunden eine überzeugende Roadmap für digitale Services bietet. NelsonHall hob auch die breite Palette an Anwendungsszenarien hervor – insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Behörden – sowie die Fähigkeit des strategischen Frameworks eXponential Universe, Ideen zu identifizieren, zu entwickeln, zu bewerten und produktiv umzusetzen.

Der Ausblick des Berichts für NTT DATA weist darauf hin, dass die Strategie des Anbieters, auf seine Stärken zu setzen und sowohl in öffentliche und behördliche Anwendungsszenarien als auch in Partnerschaften mit Industriekonsortien zu investieren, dem Unternehmen weiterhin nützen wird.

„Um das Potenzial von Blockchain für bessere geschäftliche Zusammenarbeit und Prozesseffizienz zu nutzen, brauchen Kunden einen vertrauenswürdigen Partner, auf den sie sich verlassen können“, sagt Toshi Fujiwara, Senior Executive Vice President und Representative Director, CTO, CIO, CISO von NTT DATA. „Die Auszeichnung als Leader im NEAT-Report von NelsonHall bestätigt, dass NTT DATA über die technologische Infrastruktur, die breit gefächerten Fähigkeiten und die Erfahrung im Aufbau von sicheren, transparenten Distributed-Ledger-Technologien verfügt, um Kunden bei der Stärkung ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen.“

NTT DATA beschäftigt die meisten seiner 500 Blockchain-Fachleute in einem zentralisierten Center of Excellence, das sich mit Blockchain und sechs weiteren Technologiebereichen befasst, darunter KI, DevOps und Digital Design. Zu den firmeneigenen Blockchain-Angeboten gehören BlockTrace, eine Plattform zur Nachverfolgung von Objekten in der Lieferkette; BlockTrace4Sharing, die Nachhaltigkeitsplattform von NTT DATA zum Verwalten, Verfolgen und Validieren von Lebensmittelspenden; StampChain, eine GDPR-konforme Plattform zum Zertifizieren von Dokumenten; und KayTrust, ein Framework für Unternehmen zur End-to-End-Verwaltung von Kundenidentitäten.

Der Bericht hebt Initiativen hervor, mit denen NTT DATA seinen Ansatz für Cloud-Services weiterentwickelt, der hybride Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt. Zu diesen Initiativen gehören Investitionen in das Nucleus Cloud Management Program des Unternehmens, die Fokussierung auf Cloud-native Anwendungsszenarien, verbesserte Sicherheitsfähigkeiten und die Entwicklung von Fachkenntnissen für Hybrid-Multi-Cloud.

Bailey Kong, Research Analyst im Bereich Digital Transformation Technologies & Services bei NelsonHall, sagte: „NTT DATA ist erfahren im Bereitstellen von Lösungen unter Verwendung einer breiten Palette von Blockchain-Plattformen, die den Kunden Best-in-Class-Lösungen bieten, um ihre jeweiligen Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die große Erfahrung von NTT DATA, kombiniert mit der globalen Lieferfähigkeit und dem breiten Portfolio an Anwendungsszenarien für unterschiedliche Anwendungsfälle, zeigt die Fähigkeiten eines insgesamt führenden Anbieters von Blockchain-Services, seine Vision von Blockchain als Transformationsfaktor neben KI und IoT mit Engagement, Expertenwissen und kontinuierlichen Investitionen umzusetzen.“

Laut dem Bericht von NelsonHall belief sich der globale Markt für Blockchain-Services im Jahr 2020 auf 496 Millionen US-Dollar. Bis 2025 wird er demnach voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 53,3 Prozent verbuchen. Während Nordamerika und Europa die größten Märkte für Blockchain-Implementierung und -Management darstellen, prognostiziert NelsonHall für den asiatisch-pazifischen Raum das schnellste Wachstum in den nächsten fünf Jahren. Der größte Teil der Blockchain-Einsätze von NTT DATA findet in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum statt.

Über NelsonHall

NelsonHall ist die weltweit führende Analystenfirma, die Organisationen dabei hilft, die „Kunst des Möglichen“ bei der Transformation digitaler Abläufe zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall Unternehmen auf der Käuferseite detaillierte, kritische Informationen über Märkte und Anbieter (einschließlich NEAT-Bewertungen). Diese helfen, schnelle Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Und für Anbieter bietet NelsonHall tiefgreifende Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um ihnen zu helfen, ihre Markteinführungsstrategien zu optimieren. Die Forschung von NelsonHall ist für die Qualität, Tiefe und Einsicht seiner Analysen anerkannt.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Deutschland unter de.nttdata.com

Österreich unter at.nttdata.com

Schweiz unter ch.nttdata.com

