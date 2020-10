NTT DATA DACH erweitert IT-Sicherheits-Portfolio gemeinsam mit Cipherpoint

München, 26. Oktober 2020 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, und der australische Security-Spezialist Cipherpoint arbeiten künftig als Partner exklusiv für den deutschsprachigen Raum zusammen. Das haben beide Unternehmen heute bekannt gegeben. Ziel der Kooperation ist, sensible Unternehmensdaten besser zu schützen.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein herstellerunabhängiges Verschlüsselungsverfahren von Cipherpoint für die Kollaborationsplattform SharePoint on premise. Mit der Lösung, die NTT DATA als erster und bislang einziger IT-Dienstleister in der DACH-Region bietet, können Organisationen weiterhin alle ihre SharePoint-Plattformen effektiv absichern, ohne sich von Anbietern außerhalb Europas abhängig zu machen.

Zuletzt war eine effektive Verschlüsselung sensibler Unternehmensdaten nur noch bei Online-Implementierungen von SharePoint möglich, da der Hersteller Microsoft den Kryptographie-Service für die On-premise-Version eingestellt hatte. Dadurch standen Anwender der Kollaborationsplattform vor einem Dilemma: Sowohl der Verzicht auf aktuelle Kryptographie als auch der Einsatz von Online-Verschlüsselungsdiensten, die dem Zugriff der amerikanischen Behörden unterliegen, gefährden die Einhaltung europäischer Datenschutzregeln. Mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren und weiteren Produkten von Cipherpoint sowie Security-Services von NTT DATA sind Unternehmen nun in der Lage, sensible Daten plattformunabhängig zu ermitteln, zu klassifizieren und zu schützen.

“Sicherheit ist die Basis erfolgreicher Geschäfte, nachhaltiger Innovation und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Deshalb stellen wir die Sicherheit unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die Lösungen von Cipherpoint helfen dabei, denn sie adressieren wichtige Anforderungen im Umgang mit Insider-Risiken und Compliance. Dazu gehört auch der sichere Einsatz von SharePoint als einer der meistgenutzten Anwendungen in Unternehmen”, sagte Patrick Schraut, SVP Cybersecurity bei NTT DATA DACH. Und er fügte hinzu: “Diese Partnerschaft hilft uns dabei, unseren Kunden eine fortschrittliche Erkennung von sensiblen Daten zu bieten und den Schutz dieser Daten zu sichern.”

“Wir sehen die DACH-Region als Kern des europäischen Marktes weltweit in einer Vorreiterfunktion. Deshalb haben wir uns auf den DACH-Markt ausgerichtet und einen Hauptsitz in Deutschland aufgebaut. Mit NTT DATA haben wir einen führenden Anbieter für Sicherheit als Partner gewonnen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam den europäischen und globalen Kunden von NTT DATA helfen können, ihre digitale Transformation zu meistern. Unsere Schlüsselprodukte cp.Protect und cp.Discover stellen eine wichtige Grundlage für jede digitale Transformation oder Cloudeinführung dar. Angesichts der explosionsartigen Zunahme der Heimarbeit in diesem Jahr war es notwendig, den sicheren Austausch von Geschäftsinformationen über Kollaborationssysteme wie SharePoint hinweg zu ermöglichen”, sagte Steven Bliim, Chief Operating Officer von Cipherpoint Limited.

Über Cipherpoint

Cipherpoint versetzt Unternehmen in die Lage, vertrauliche Informationen über mehrere Plattformen und Repositorys hinweg zu entdecken, zu schützen und zu kontrollieren, einschließlich der branchenweit besten Sicherheit für Microsoft SharePoint. Unsere Kunden und Partner kommen aus den Bereichen öffentlicher Sektor, Verteidigung, Versorgungsunternehmen, Gesundheit, Logistik, Finanzen und Bildung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://cipherpoint.com/de/

Pressekontakt:

Cipherpoint Ltd.

Steven Bliim

Chief Operating Officer and Director

Tel: +49 152 3625 7821

E-Mail: steven.bliim@cipherpoint.com

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

