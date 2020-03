NoviSign startet Vermarktung der Digital Signage Sanitizer

Digital Signage Marktführer NoviSign startet Vertrieb eines kombinierten Digital Signage / Händedesinfektionssystems

NoviSign Digital Signage Solutions, Marktführer für innovative Lösungen im Bereich Digital Signage hat offiziell mit dem Vertrieb des neuen, innovativen Hände-Desinfektionssystem mit integriertem, Android basierten Digital Signage Display begonnen. Mit dem innovativen System lassen sich hygienische Händedesinfektion und die Übermittlung neuester Nachrichten und Informationen ideal miteinander kombinieren. NoviSign beabsichtigt mit dieser innovativen Lösung einen Beitrag zur Verminderung von Infektionsrisiken bei gleichzeitiger Bereitstellung wichtiger Nachrichten und Informationen zu leisten. Ausgestattet mit einer Software Lizenz der weltweit verwendeten NoviSign Software informiert das System seine Nutzer nicht nur, wenn die Desinfektionsflüssigkeit langsam zu Ende geht und nachgefüllt werden sollte, es lassen sich auch während des Desinfektionsvorganges entsprechende Nachrichten und Informationen auf dem integrierten Digital Signage Dispay veröffentlichen. Gerade in der aktuellen Phase der Corona Pandemie lassen sich hiermit zwei extrem wichtige Punkte gleichzeitig lösen, eine nachhaltige Händedesinfektion sowie die Übertragung neuester Nachrichten und Informationen. Durch die innovative NoviSign Software ist das System international und in jeder beliebigen Sprache einsetzbar. Die Desinfektionsflüssigkeit ist auf Wasserbasis und stellt somit einen deutlich längeren Infektionsschutz dar als Desinfektionslösungen auf Alkoholbasis. Zudem ist das System aufgrund der Vermeidung von Alkoholgehalt international für alle Religionszugehörigkeiten einsetzbar. Eingesetzt an strategischen Standorten, als Wandmontage oder freistehendes Gerät soll es helfen, Infektionsketten zu unterbinden bzw. zu verlangsamen. Die Einsatzbereiche sind nahezu unendlich. Hygiene und Desinfektion in öffentlichen Gebäuden, in Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, bei Zahnärzten, in Büros, Supermärkten, Einkaufszentren, Läden des täglichen Bedarfs, an Schulen, Universitäten und in Bildungseinrichtungen und an vielen anderen Standorten hilft es effektiv, die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter zu schützen und Risiken zu minimieren.

