Naturreiseführer – Neuerscheinung April 2020

Mit dem Ende April 2020 neu erschienenen Naturreiseführer “Norwegens Natur entlang der Postschiffroute” (ISBN 9783931433086) gibt der Biologe und Reiseleiter Dietmar Schäffer Reisenden auf der norwegischen Postschiffroute einen kompakten Begleiter durch die Natur Norwegens an die Hand. Über 100 Farbfotos machen das Buch im handlichen DIN-A5-Format auch zu einem optischen Genuss und lassen den Leser schon vor der Reise von Norwegen träumen.

Der erste Teil des Buches widmet sich der Geographie und der Geologie Norwegens und erläutert die Entstehung der Landschaftsformen entlang der Küste. Im zweiten Teil des Buches geht es um Meeresströmungen und deren Einfluss auf das Klima. Für viele Reisende auf der Postschiffroute sind die Mitternachtssonne, die Polarnacht und die Polarlichter ein wichtiger Grund für die Reise. Neben ausführlichen Erläuterungen der Phänomene gibt das Buch auch praktische Tipps zur Nordlichtfotografie. In weiteren Kapiteln werden die 39 häufigsten Blütenpflanzen, die 19 häufigsten Vogelarten und die Wale der norwegischen Gewässer in Text und Bildern vorgestellt. Auch die für Norwegen wichtigen Wirtschaftszweige Öl, Gas und Fischzucht und ihre Auswirkungen auf die Natur werden aufgegriffen.

112 Seiten, 111 Fotos, 7 Tabellen, 7 Abbildungen, 5 Karten

ISBN 9783931433086

Das Buch kann ab sofort auf https://www.postschiffreise.de sowie im Buchhandel zum Preis von 14,80 EUR bestellt werden

Der Autor Dietmar Schäffer studierte an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg Biologie. Nach dem Studium war er mehrere Jahre bis Ende 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mikrobiologie der FAU beschäftigt. Schon während dieser Zeit arbeitete er nebenberuflich als Studienreiseleiter in Island, Grönland und Norwegen. Seit 15 Jahren ist er außerdem als Lektor für naturwissenschaftliche Vorträge an Bord von Expeditionskreuzfahrtschiffen unterwegs. Im Laufe der Jahre verfasste er bereits verschiedene Sachbücher und Reiseführer.

