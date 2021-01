Noch-Noch nicht-Nicht mehr – Effektives Verhaltenstraining für bessere Selbstkontrolle

Wilfried Schneider zeigt den Lesern in “Noch-Noch nicht-Nicht mehr”, was Gewohnheiten sind, warum man sie entwickelt und wie man die Schlechten mit ein wenig Mühe wieder los werden kann.

Die meisten Menschen haben die eine oder andere Gewohnheit, die sie lieber nicht hätten. Es scheint einem oft so vorzukommen, dass es nur die schlechten Gewohnheiten sind, die sich schwer aus dem eigenen Leben jagen lassen – und gute Gewohnheiten brauchen lange, um wirklich zu sitzen. Warum ist das so? Was genau ist eigentlich eine Gewohnheit? Der Autor erklärt, dass Gewohnheiten Verhaltensweisen sind, die Lebewesen in einem sich immer wieder ähnelnden Zusammenhang ausüben, ohne groß darüber nachzudenken. Oft gründet eine menschliche Verhaltensweise auf Entscheidungen, die irgendwann einmal getroffen wurden, zu dem Zeitpunkt vielleicht sinnvoll oder sogar lebensrettend gewesen sind. Doch oft verhält man sich danach weiter genau so, obwohl dieses Verhalten nun längst nicht mehr angemessen oder sogar schädlich geworden ist.

Das Programm, das in “Noch-Noch nicht-Nicht mehr” von Wilfried Schneider auf verständliche Weise vorgestellt wird, ist Hilfe zur Selbsthilfe, um den “hartnäckigen Flecken” zu Leibe zu rücken. Der Autor zeigt, dass man etwas, das man sich angewöhnt hat, sich auch wieder abgewöhnen kann, vor allem dann, wenn man erkannt hat, welche Gedanken und Ideen eigentlich hinter Gewohnheiten stecken. Mit diesem Buch lernen die Leser Gewohnheiten besser zu verstehen und erhalten dadurch im eigenen Leben mehr Kontrolle.

“Noch-Noch nicht-Nicht mehr” von Wilfried Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21825-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de