Noch mehr brilliante Tools von Brilliant Tools

– Sortiment stark erweitert

– Über 1000 Artikel in 3 Katalogen

– nützliche App ergänzt die Werkzeuge

– Qualitäts-Werkzeug zu unvergleichbar günstigen Preisen

KS Tools gibt mit seiner neuen Marke Brilliant Tools richtig Gas. Mit nun drei Katalogen für die Bereiche Automotive, Motoreinstellwerkzeuge und Handwerkzeuge hat das hessische Unternehmen das Sortiment erheblich ausgebaut. Gleichzeitig erscheint die Website unter www.brilliant-tools.com in neuem Glanz und bietet insgesamt mehr und bessere Funktionen. Wie gewohnt hat man sich bei KS Tools auf das Wesentliche konzentriert: die Online-Informationen sind übersichtlich, nutzerfreundlich und in 27 Sprachen verfügbar. Dazu gibt es nun auch eine passende App für”s Telefon, in der nützliche Features für Handwerker mit brandneuen Informationen rund um professionelles Werkzeug vereint sind. Treu geblieben ist sich Brilliant Tools bei der Philosophie: Qualitativ hochwertige Produkte zu sehr guten Preisen. Und das ohne Schnickschnack.

“Wer auf Brilliant Tools setzt, spart richtig Geld und erhält dennoch Qualität,” heißt es bei KS Tools. Und damit die neue Werkzeug-Linie noch mehr Menschen erreicht, ist jetzt das Sortiment spürbar gewachsen. Wer genau wissen will, welche Werkzeuge unter der neuen Marke verfügbar sind, kann auf der Website die praktische Suche nutzen. Das geht zielgenau, zum Beispiel nach Produktgruppe oder auch direkt mit der Artikelnummer. Dazu kommt: die Seite ist nunmehr in 27 Sprachen verfügbar. Damit die Nutzer das Werkzeug richtig gut kennenlernen können, gibt es 360 Grad Bilder mit und ohne Verpackung. So kann jeder Kunde die Produkte im Detail vor dem Kauf sehen. Dies vereinfacht ihm seine Entscheidung zu jeder Zeit, sieben Tage die Woche.

Die App ist auch ein Werkzeug

Ergänzt wird die Website und vor allem die zahlreichen Werkzeuge durch die App für Apple und Android, die Kfz-Profis in den entsprechenden App-Stores mit der Suche nach Brilliant Tools finden. Sie enthält nicht nur die Übersicht über sämtliche verfügbaren Werkzeuge und Zugriff auf immer neue Aktionen der Brilliant-Linie, sondern auch einige nützliche Features. So gibt es eine Wasserwaage, einen Winkelmesser, ein Senklot und ein Lineal. Die integrierte Taschenlampen-Funktion sorgt nicht nur für Erleuchtung, sondern erzeugt im Notfall sogar ein SOS-Signal. Ein Taschenrechner ergänzt die App und macht sie zusammen mit den anderen Funktionen gewissermaßen zum Schweizer Taschenmesser in digitaler Form.

Kein Schnickschnack: Brilliant Tools

Das Sortiment von Brilliant Tools folgt immer der Philosophie: alles, was man braucht, aber nicht mehr. KS Tools verzichtet für die Marke Brilliant Tools darüber hinaus auf aufwändiges Marketing. Das alles soll dafür sorgen, dass die Preise für das qualitativ hochwertige Werkzeug immer möglichst weit unten bleiben. Demowagen, Messeauftritte oder technischen Support gibt es bei Brilliant Tools nicht. Denn all dies würde die Kosten in die Höhe treiben.

Als minimalistische Werkzeugmarke gibt es bei Brilliant Tools alles, was man im Werkstattalltag braucht, ganz ohne Schnickschnack. Diese Philosophie ermöglicht günstige Preise.

Alle Produkte von KS Tools gibt es nur im Fachhandel, da sie von Profis für Profis gemacht sind. Sie sind auf der ganzen Welt bei allen gut sortierten Kfz-Teilehändlern und im Werkzeug-Fachhandel erhältlich. KS Tools bietet Interessierten eine ganze Reihe von Anwendungsvideos seiner Produkte. Sie finden Sie unter www.toolchannel.de. Mehr zu Brilliant Tools

Über KS Tools

Seit 1992 bietet KS Tools als moderner Werkzeuglieferant aktuelle Problemlösungen und intelligente Werkzeuge für die ständig wachsenden Anforderungen im technisierten Alltag. Qualität, Ergonomie und ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis der Produkte werden weltweit geschätzt. Jährlich kommen bei KS Tools etwa 2.000 neue Produkte ins Programm. Der Anspruch ist es, für jedes Problem das passende Werkzeug zu liefern.

Im hessischen Heusenstamm sorgt ein 9.000 Quadratmeter großes Lager für schnelle Warenverfügbarkeit. Über 300 Mitarbeiter arbeiten am Standort am Erfolg des Unternehmens.

