noblechairs White Edition – Makellos Strahlend

Unvergleichlicher Komfort und strahlende Optik – auf Jahre hinaus!

Unvergleichlicher Komfort und strahlende Optik – auf Jahre hinaus! Weiße Möbel können so schön sein, aber leider oft nur bis zu den ersten Flecken. Die noblechairs Gaming Stühle der White Edition sind mit einem komplett neu entwickelten Hightech-Vinyl gefertigt, mit dem diese Sorge dauerhaft aus der Welt ist! Den besonders widerstandsfähigen Bezügen – Made in Germany – vermögen weder Flecken, noch langfristige Sonneneinstrahlung etwas anzuhaben. In Kombination mit der gewohnt exzellenten noblechairs Qualität in Sachen Komfort und Ergonomie, werden die Gaming Stühle der White Edition zu echten Schmuckstücken.

Jetzt neu bei Caseking!

Weiße Möbel und Flecken vertragen sich nicht? Doch! noblechairs hat dieses Problem mit der White Edition endlich gelöst. Das Hightech-Vinyl ist unglaublich pflegeleicht und selbst hartnäckige Flecken durch Farbe, Gewürze, Make-up oder Verfärbungen durch Jeans lassen sich rückstandslos entfernen.

Nicht nur das, das Hightech-Vinyl ist zudem lichtecht, damit die weiße Farbpracht nicht durch die Sonneneinstrahlung verblasst. So erstrahlt dein Gaming-Stuhl selbst nach Jahren im selben Glanz wie am ersten Tag.

Die Features der noblechairs White Edition im Überblick:

-Vibrant White exklusiv für noblechairs entwickelt

-Entworfen und hergestellt in Deutschland

-Schmutzabweisende und extrem strapazierfähige Oberfläche

-Leicht zu reinigende Oberfläche bietet Schutz vor Farbe, Make-up, Jeansflecken und anderen hartnäckigen Verunreinigungen

-Inklusive zwei komfortabler Kissen, farblich abgestimmt in Weiß und Silber

-Einstellbare Rückenlehne

-Praktische Wippfunktion

-Verformungsbeständiger Kaltschaum

-60 mm große Rollen für harte und weiche Böden

-Bürostuhl-Zertifizierung nach DIN EN 1335

Die Gaming Stühle der White Edition bieten unglaublichen Komfort, wie man es von noblechairs gewohnt ist. Dank umfangreicher Verstellmöglichkeiten kannst du deinen Gaming-Stuhl perfekt an deinen Körper und deine individuelle Sitzposition anpassen. Dank der 4D-Armlehnen kannst du deine Arme und Schultern exakt so positionieren, wie es für dich persönlich am gemütlichsten ist.

In Zusammenarbeit mit noblechairs‘ weltweit bekannten eSports-Proteam-Partnern wurden ICON, EPIC und HERO für besonders lange Gaming-Sessions entworfen. Eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat, ist hierbei entscheidend.

Seit die European Hardware Association (EHA) 2017 die Gaming Chair Kategorie etabliert hat, hat noblechairs seit fünf Jahren einen tadellosen Lauf hingelegt,

der von den renommiertesten Tech-Sites in ganz Europa gewählt wurde.

Die noblechairs White Edition bei Caseking:

caseking.de/noblechairs-white-edition

Die Gaming Stühle der White Edition sind als ICON für 439,90 Euro, als EPIC für 449,90 Euro und als HERO für 469,90 ab sofort bei Caseking lieferbar.

