Nie wieder Whirlpoolfilter reinigen

EGo3 Whirlpool Filter machen es möglich!

Jeder, der einen Outdoor Whirlpool hat, weiß, welche Qual es ist diese permanent sauber zu halten. Whirlpool Filter reinigen ist mühsam und ein großer Zeitaufwand mit unbefriedigendem Ergebnis. Je nach Wasserqualität der Desinfektion ist das Reinigen oft bis sehr oft notwendig, um den Whirlpoolfilter irgendwie sauber und betriebsbereit zu halten. Normale handelsübliche Whirlpool Filter bestehen aus einem engmaschigen Netz, dass Teilchen über 40 Micron filtern kann und in engen Lamellen in einer Filterkartusche angeordnet ist. Die Lamellen des Whirlpoolfilter sind dicht and dicht. Der Schmutz setzt sich vor allem tief in den Lamellen ab. Ein Reinigen ist sehr schwierig. Daher werden Lamellen Whirlpool Filter meist nur unzureichend oberflächlich gereinigt. Damit kommt es zu einer permanenten Verkeimung. Diese wiederum wirkt sich sehr negativ auf die Wasserqualität aus und es entstehen noch mehr Bakterien im Whirlpool und der Teufelskreis beginnt.

Jahrzehntelang gab es dazu keine Alternative bis zur Erfindung und Patentierung der EGo3 Whirlpoolfilter. Diese Whirlpool Filter bestehen aus einer Mehrweg-Filterkartusche und austauschbaren Filterballs als Filtermedium. Whirlpool Filter reinigen gehört damit der Vergangenheit an. Welche Gründe sprechen nun dafür diese Whirlpoolfilter ohne Reinigungsbedarf zu verwenden:

– Whirlpool Filter Hygiene: Die EGo3 Filterfasern der Filterballs sind mit elementaren Silber, das sich nicht im Wasser löst, versetzt. Damit kommt es zu einer wesentlich niedrigeren Keimrate als bei herkömmlichen Kartuschenfiltern. Wenn die Filterballs getauscht werden, starten Sie mit vollkommen sauberem Filtermaterial statt mit unzulänglich gereinigten Kartuschenfiltern.

-Whirlpool Filter Reinigungsaufwand: Dieser beschränkt sich auf 1-2 Minuten, die notwendig sind um die Filterballs zu tauschen anstatt ewig lang und umständlich den alten Kartuschenfilter zu reinigen. Whirlpool Filtre reinigen gehört damit der Vergangenheit an ohne die Umwelt oder die Geldbörse zu belasten.

– Umweltschutz: Die EGo3 Whirlpoolfilter Filterballs werden in Deutschland aus recyceltem PET erzeugt und werden nach Benutzung diesem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt. Damit ensteht keine Abfall. Die alten Kartuschenfilter sind Restmüll und tragen zu unseren Müllbergen bei.

– Whirlpool Filter Kosten: Die geniale Kombination einer Mehrwegfilterkartusche mit austauschbaren Filterballs reduziert die Kosten so stark, dass diese Art der Whirlpoolwasser Filterung noch immer günstiger ist als Kartuschenfilter, die permanent gereinigt werden müssen.

Das neue Whirlpool Filter System von EGo3 schont die Umwelt, filtert wesentlich feiner und kostet weniger. Das sind auch die Hauptgründe, warum diese Whirlpoolfilter einen einzigartigen Erfolgslauf haben. Whirlpool Filter reinigen gehört damit der Vergangenheit an.

Hersteller der EGo3 Whirlpool Filter – nie wieder Whirlpoolfilter reinigen

