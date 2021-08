Nicht zu übersehen: Gold in Sicht!

Entgehen kann es aktuell in Hamburg niemandem: Gold in Sicht!

So strahlt es weithin sichtbar von Europas größter Werbefläche, DOCK 11, zugleich größtes Schwimmdock Europas, über die Hafenstadt an der Elbe.

Einfallen lassen hat sich diese Werbeidee Europas Marktführer im Gold- und Edelmetallhandel, die philoro Edelmetalle GmbH mit Firmenzentrale in Österreich. In der Alpenrepublik zählt der Edelmetallhändler bereits zu den 100 größten Unternehmen. In Deutschland strebt philoro ebenfalls die Marktführerschaft an. Zu den bisherigen sechs Standorten Berlin, Bremen, Frankfurt, Freiburg, Leipzig und eben Hamburg, sollen im Herbst 2021 weitere kommen.

Seit Jahren erhält das Unternehmen Bestnoten in der Branche für Service und faire Preise. Mehrfach wurde philoro von unabhängigen Verbraucherorganisationen die Auszeichnung „Bester Goldhändler“ verliehen. Die Verbindung zu Hamburg als weltbekannter Handelsstadt liegt für Deutschland-Geschäftsführer Raphael Scherer damit auf der Hand: „Mit den Kernwerten unseres Handelsgeschäfts, Service, Fairness, Kundenorientierung, fühlen wir uns bestens aufgehoben in der Stadt, die das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns seit Jahrhunderten prägt!“

Gold in Sicht hat auch die philoro-Filiale am Neuen Wall: Von Münzen über Barren bis hin zum Goldsparplan, der es schon mit geringen monatlichen Beträgen möglich macht, in Gold zu investieren. Immerhin gilt das Edelmetall als „sicherer Hafen“, wenn es darum geht, sich gegen Inflation und Krisen abzusichern.

Einen sicheren Blick auf die überdimensionale Botschaft des Goldhändlers philoro im Hamburger Hafen gibt es von den Landungsbrücken aus noch den ganzen August über.

Über philoro

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden online und an zwölf Standorten im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. In Deutschland ist das Unternehmen an den Standorten Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg und Freiburg vertreten. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Web-Shop und im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände. Dazu gehören die zertifizierten Goldprodukte gemäß LBMA (London Bullion Market Association) sowie die Lagerung von Edelmetallen und die Produktion von personalisierten Produkten. Das hohe philoro Servicelevel, kombiniert mit einer attraktiven Preispolitik, ist ausschlaggebend für die anhaltend große Beliebtheit von Edelmetallen in allen Zielgruppen.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung.

