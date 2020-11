Nicht sprachlos, nur ohne Worte – Fotointerviews aus Hamburg

Christoph Krelle beweist mit “Nicht sprachlos, nur ohne Worte”, dass man Fragen auch ohne Worte sehr gut – und vielleicht sogar besser – beantworten kann.

Wie ist das Leben auf dem Kiez? Die Antwort darauf könnte Bände füllen. In diesem Band aber antwortet der langjährige Türmann von St. Pauli, Viktor Hacker, auf nur einer einzelnen Seite. Ohne Worte. Nur mit Mimik und Gestik. Und alles ist gesagt. Der Journalist Christoph Krelle hat verschiedene Persönlichkeiten in Hamburg interviewt, vor allem Künstler und Kulturschaffende. Auch solche, die von Berufs wegen viel und gerne reden. Das Besondere ist, dass sie hier alle nicht verbal antworten dürfen. Sie sollen nur mit Mimik und Gestik darstellen, was sie zu sagen haben.

Der Bildband “Nicht sprachlos, nur ohne Worte” von Christoph Krelle ist ein nordisch-erfrischendes Vergnügen mit Sonja Bühler, Isabel García, Sabine Grofmeier, Sonja Gründemann, Viktor Hacker, Lutz Herkenrath, Katja Suding und Laura Zimmermann. Der Bildband ist von dem Werk des lettischen Starfotografen Philippe Halsman (1906- 1979; »The Frenchman. A Photographic Interview with Fernandel«) inspiriert. Die Bilder sind alle in schwarz-weiß gehalten, ansprechend und regen hin und wieder auch zum Nachdenken an.

“Nicht sprachlos, nur ohne Worte” von Christoph Krelle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08960-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

