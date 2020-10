NewTec ist Sponsor und Aussteller auf der MedConf 2020

Innovative Lösungen für Hersteller vernetzter Medizintechnik

Pfaffenhofen a. d. Roth, 16. Oktober 2020. NewTec, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, zeigt auf der diesjährigen MedConf vom 20. bis 22. Oktober in München ein breites Spektrum von Lösungen für Medizintechnik-Hersteller, darunter einsatzfähige Geräte für die sichere Vernetzung, Cloud- und Sensoranbindung sowie Lösungen für sichere Antriebe. Die renommierte Konferenz rund um die Software- und Geräteentwicklung in der Medizintechnik wird in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung im World Wide Web stattfinden.

Der Safety- und Security-Spezialist NewTec realisiert sicherheitskritische Medizintechnik-Lösungen für zahlreiche etablierte Hersteller der Branche. Auf der MedConf informiert das Unternehmen über sein Medizintechnik-Portfolio von Beratung und Requirements Engineering über Hardware-, Software- und Usability-Entwicklung bis hin zum Risiko-, Prozess- und Change-Management. Zudem unterstützt NewTec Hersteller bei der Umsetzung nach den Medizinprodukte-Verordnungen und bei Zertifizierungen, Konformitätsbewertungen sowie Zulassungsverfahren für ihre Produkte in Deutschland, Europa und weltweit gemäß der jeweiligen Normenlage.

NewTec hat ein integriertes Konzept von Sicherheit entwickelt, das die Anforderungen von Patiente-schutz (funktionale Sicherheit, Safety) sowie Datenschutz und Informationssicherheit (Security) gleichermaßen berücksichtigt. Auf der diesjährigen MedConf stellt NewTec beispielhaft Lösungen für die sichere Vernetzung und Sensoranbindung, sichere Antriebe, Batteriemanagement sowie für be-rührungslose Bediensysteme vor.

Für vernetzte Medizintechnik ist integrierte Sicherheit erfolgskritisch: Die zunehmende Vernetzung im Zuge von E-Health, Mobile Healthcare oder Telemedizin erhöht die Risiken für Cyberangriffe auf Medizingeräte und andere Systeme mit potenziell verheerenden Folgen – vom Missbrauch sensibler Patientendaten über Erpressungstrojaner bis hin zu gesundheitlichen Gefahren durch manipulierte Therapiegeräte. NewTec hat sofort einsatzfähige Hardware- und Softwarelösungen für die Vernetzung stationärer und mobiler Systeme im Portfolio, darunter Secure Gateways für die sichere Cloudanbindung und Sensorknoten für die Einbindung von Sensoren im Krankenhausumfeld, zum Beispiel GPS-, Beschleunigungs- oder Feuchtigkeitssensoren. Ein innovatives Anwendungsbeispiel wären selbstfahrende und remote kontrollierbare Transportbehälter oder Krankenhausbetten, die nicht nur ihre Positi-on, sondern auch andere Daten übermitteln können, etwa den Bewegungszustand, die Kipplage des Kopfteils oder das Gewicht des Patienten. Für die Batterien solcher Geräte bietet NewTec zudem Referenzimplementierungen für das Batteriemanagementsystem an.

Ein zweiter Schwerpunkt von NewTec für die MedConf sind sichere Antriebe. Mit NTMicroDrive bietet NewTec ein sofort nutzbares Lösungspaket, mit dem Hersteller ohne großen Aufwand funktional sichere Antriebssteuerungen für kleine Elektromotoren bis 25 Watt realisieren können, zum Beispiel für Lenkhilfen in Rollstühlen, Gehhilfen und andere orthopädische Geräte. Mit NTSafeDriveMonitor können auch Elektromotoren mit deutlich höheren Leistungen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 nachgerüstet werden.

NewTec ist ein führender Spezialist für Functional Safety und Embedded Security in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Automotive & Transport. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation, berät sie in Sicherheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte.

NewTec bietet umfassende Leistungen und Lösungen für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: ganzheitliche Technologieberatung, Know-how-Transfer und Safety- und Security-Konzepte, maßgeschneiderte Hard- und Software-Entwicklung, Cloud-Lösungen, Plattformen und sofort einsatzfertige Lösungen für sichere Produktentwicklungen sowie Unterstützung bei Markteinführung und Zulassung.

Gegründet 1986, verfügt NewTec über mehr als drei Jahrzehnte Projekt-Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.

