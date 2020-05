NewTec ist neuer Safety-Partner von STMicroelectronics

Hersteller profitieren von NewTecs Safety-Know-how beim Einsatz von STM8- und STM32-Mikrocontrollern in sicherheitskritischen Umgebungen

Pfaffenhofen an der Roth, 19. Mai 2020. NewTec, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, ist Partner des Halbleiterherstellers STMicroelectronics. Im Rahmen des ST-Partnerprogramms wird NewTec die Kunden des weltweit fünftgrößten Halbleiterunternehmens bei der Entwicklung von funktional sicheren Produkten auf Basis der Mikrocontroller STM8 und STM32 unterstützen.

Die Mikrocontroller sind ideal für elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen (STM8) und Industrieanlagen (STM32), aber auch in medizinischen Geräten und elektrischen Haushaltsgeräten. Für den Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen bietet STMicroelectronics verschiedene kostenlose, zertifizierte Entwicklungspakete für funktionale Sicherheit an.

Als “ST Authorized Partner” wird NewTec jetzt Hersteller bei der Integration der STM8- und STM32-Controller in sicherheitskritische Umgebungen unterstützen. “Wir freuen uns, dass wir mit NewTec einen Partner an Bord haben, der unsere Kunden mit seinem Know-how für funktionale Sicherheit und seiner Expertise zu sicherheitsrelevanten Normen unterstützen kann”, sagt Loic Chossat, Ecosystem Marketing Engineer bei STMicroelectronics.

Unter Einbeziehung der Safety Packages und der Hardwarearchitekturen bietet NewTec Consulting, Trainings und herstellerspezifische Entwicklungen an. Kunden von STMicroelectronics profitieren dabei von NewTecs langjähriger Erfahrung z. B. zur Umsetzung der IEC-61508-Anforderungen bis SIL 3 (Safety Integrity Level 3) oder der ISO-13849-Anforderungen bis PLe Cat4 (Performance Level, Kategorie 4). So können der zeitliche und der finanzielle Aufwand für Entwicklung und Zertifizierung von sicherheitsrelevanten Systemen deutlich verkürzt werden.

NewTec ist ein führender Spezialist für Functional Safety und Embedded Security in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Automotive & Transport. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation, berät sie in Sicherheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte.

NewTec bietet umfassende Leistungen und Lösungen für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: ganzheitliche Technologieberatung, Know-how-Transfer und Safety- und Security-Konzepte, maßgeschneiderte Hard- und Software-Entwicklung, Cloud-Lösungen, Plattformen und sofort einsatzfertige Lösungen für sichere Produktentwicklungen sowie Unterstützung bei Markteinführung und Zulassung.

Gegründet 1986, verfügt NewTec über mehr als drei Jahrzehnte Projekt-Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.

