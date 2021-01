Newsletter-Marketing next Level: Marken-MEDIA startet Qualitätsoffensive 2021

Ein bedeutendes Jahr ist zu Ende gegangen. Zweifelsohne waren 2020 Ideen und Innovationen gefragter denn je. Marken-MEDIA blickt nicht nur auf ein geschäftiges und erfolgreiches Jahr zurück.

Rückblick 2020: Ein spannendes Jahr für Marken-MEDIA

Dass Newsletter-Marketing für Unternehmen unerlässlich ist, zeigte sich im vergangenen Jahr besonders deutlich. Aufgrund der Marktveränderungen stieg die digitale Mediennutzung sprunghaft an. Auch für Marken-MEDIA verlief die Entwicklung dank der verstärkten Nachfrage nach maßgeschneiderten E-Mail-Marketing-Lösungen insgesamt äußerst erfolgreich. So konnte das Unternehmen weitere interessante Key-Kunden gewinnen und innovative und erfolgreiche Kampagnen realisieren. Lars Jordan, Gründer der Hamburger Agentur Marken-MEDIA, setzte dabei auf die Fokussierung von Branchen und Auftraggebern, die in dieser ungewöhnlichen Zeit weiter in Newsletter-Marketing investieren und diesen Kanal verstärkt nutzen wollten.

Des Weiteren hat die Agentur die strategischen Weichen für noch umfassenderen Service gestellt und die Zusammenarbeit mit relevanten Online-Agenturen weiter ausgebaut. Im Zuge dessen wurden auch die Abläufe und Strukturen weiter optimiert. Dazu zählten die Selektion weiterer Technologieanbieter und der Ausbau von Partnerschaften für den Bereich Newsletter-Marketing.

Dass Firmengründer Lars Jordan ein gutes Gespür für die Trends der Branche hat und mit seinen innovativen Ideen die Bedürfnisse und Ansprüche seiner Kunden optimal erfüllt, belegen nicht zuletzt verschiedene Auszeichnungen. So erhielt Lars Jordan für seine besonderen Leistungen im Februar 2020 die Auszeichnung als Top Experte im Bereich E-Mail-Marketing vom ERFOLG Magazin.

Ausblick – Qualitätsoffensive 2021

Nach einem insgesamt erfolgreichen Jahr auch unter den besonderen Bedingungen blickt Marken-MEDIA voller Ideen und Enthusiasmus optimistisch in die Zukunft.

Dabei setzt die Agentur auf die weitere Ausrichtung auf Auftraggeber, mit denen beidseitiges Wachstum und entsprechende Ziele erfolgreich umgesetzt werden können. Demgemäß werden neue Kunden-Branchen und Themenfelder für das weitere Wachstum der Agentur geprüft und bewertet. Dazu zählt auch der Aufbau weiterer relevanter Schlüssel-Kunden.

Mit einer Qualitätsoffensive wird Marken-MEDIA in den Bereichen Service, Beratung, Kommunikation, Strategie, Kampagnenplanung und Umsetzung die Qualität fördern und ausweiten. Ziel der Maßnahmen ist es, die Kundenpflege noch weiter zu intensivieren und die Kundenbindung zu erhöhen, um eine dauerhafte Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten. In diesem Zusammenhang setzt die Agentur auf weitere regelmäßige Überprüfung der Technologien und Kooperationspartner, um dauerhaft konstant gute Ergebnisse zu erzielen und langfristig zu erhöhen. Auch die Agentur selbst bleibt am Puls der Zeit und bildet sich stetig in Seminaren und Workshops weiter und steht in ständigem Austausch mit allen relevanten Branchenpartnern. Mit anderen Worten ist Lars Jordans Devise für 2021: “Immer noch besser werden”. “Und das sollen unsere Kunden in allen Bereichen deutlich spüren und positiv erleben”, so der Newsletter-Marketing-Experte.

Lars Jordan dankt seinen Kooperationspartnern, Kunden und Dienstleistern für die tolle Zusammenarbeit und blickt mit seiner Agentur Marken-MEDIA zugleich positiv ins neue Jahr. “Durch unsere Planungen, Strategien und solventen Auftraggeber haben wir eine gute und solide Grundlage mit Wachstumspotenzial geschaffen.”

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marken-MEDIA lji GmbH

Herr Lars Jordan

Ballindamm 39

20095 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 999 993 000

web ..: https://www.marken-media.com

email : info@marken-media.com

Über Marken-MEDIA

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur im Bereich Newsletter-Marketing zur Neukundengewinnung im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg berät Kunden bei Fragen rund um die Themen Newsletter-Marketing, Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Die ganzheitliche Betreuung von der ersten Idee bis zur Leadgenerierung steht dabei im Vordergrund. Unternehmensgründer Lars Jordan wurde im Jahr 2020 mehrfach von verschiedenen Magazinen und Medien ausgezeichnet, darunter als Top Experte im Bereich E-Mail-Marketing vom ERFOLG Magazin.

