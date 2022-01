newgen medicalsDigitaler WLAN-Luftbefeuchter LBF-330

Wohltuende und saubere Raumluft bequem auf Knopfdruck genießen

– 3 Befeuchtungs-Stufen mit bis zu 300 ml pro Stunde

– Großer 3,5-Liter-Wassertank

– Timer und Sleep-Modus

– UV-Desinfektion: tötet Bakterien und Viren durch UV-Licht

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, Timer-Funktion und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Für ein gutes Raumklima: Trockene Luft kann für Atemwege, Haut und Augen zum Problem werden. Mit diesem WLAN-Luftbefeuchter von newgen medicals schafft man gezielt Abhilfe – bei trockener Heizungsluft im Winter ebenso wie bei sommerlicher Hitze.

Gesunde Raumluft genießen: Mit einer Vernebelungs-Intensität von bis zu 300 ml pro Stunde erzeugt der Luftbefeuchter spürbar wohltuende Luft in Räumen bis 25 m². Dank zuschaltbarem UV-Licht werden gleichzeitig Viren und Bakterien wirkungsvoll abgetötet.

Besonders sicher im Betrieb: Der Befeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserstand im 3,5-Liter-Tank nicht ausreichend ist und nachgefüllt werden muss.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Verdunstungsmenge und Ziel-Luftfeuchtigkeit steuert man direkt am Touchscreen, per Fernbedienung oder weltweit per kostenloser App „ELESION“. Und per Timer stellt man den Luftbefeuchter beispielsweise so ein, dass er sich nachts automatisch abschaltet.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn man den Luftbefeuchter startet. So simuliert man nahezu jederzeit seine Anwesenheit zu Hause und genießt z.B. seinen Urlaub sorgenfrei!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarter WLAN-Luftbefeuchter mit UV-Desinfektion und App

– Fördert das Wohlbefinden von Atemwegen, Haut und Augen dank feuchter und sauberer Luft

– Sehr leise dank Ultraschall-Vernebler: max. 36 dB Geräuschentwicklung, ideal für Schlaf- und Arbeitszimmer

– 3 Verneblungs-Stufen: bis 300 ml Wasserverdunstung pro Stunde einstellbar

– Gewünschte Ziel-Luftfeuchtigkeit einstellbar

– Lange Laufzeit dank 3,5-Liter-Wassertank

– Geeignet für Räume bis 25 m²

– Timer: für automatische Abschaltung nach max. 8 Std., einstellbar in 1-Std.-Schritten

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Bequeme Bedienung über LED-Touchscreen, Fernbedienung oder per kostenloser App „ELESION“ für iOS und Android

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Luftbefeuchters u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– UV-Desinfektion: tötet Bakterien und Viren durch UV-Licht

– Sicher im Betrieb: Abschalt-Automatik bei leerem Wassertank

– Sleep-Modus: schaltet Display und Beleuchtung aus

– Leistungsaufnahme: 25 Watt

– Stromversorgung Luftbefeuchter: 230 Volt, Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

– Maße: 40 x 19 x 17 cm, Gewicht: 1,1 kg

– WLAN-Luftbefeuchter LBF-330 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393294

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7114-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7114-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rPNgmEJ7oS9L65e

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.