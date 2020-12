newgen medicals Medizinisches Infrarot-Thermometer IRT-45

Fieber schnell, sanft und zuverlässig messen

– Sanft im Ohr und an der Stirn messen

– Ideal für Babys, Kleinkinder und Erwachsene

– Warnt bei Fieber

– Schnelles und präzises Ergebnis

Blitzschnell Fieber messen: Im Handumdrehen kennt man die Körpertemperatur des kleinen oder großen Patienten. Dank präziser Infrarot-Technologie sieht man den Messwert schon nach einer Sekunde. Ein Tonsignal kündigt das Ende der Messung an. Da bleibt kaum Zeit zum Quengeln!

Sanfte Messung im Ohr und an Stirn: Die beiden Mess-Modi lassen sich unkompliziert dank ergonomischem Design und abnehmbarer Kappe nutzen. Mit Kappe misst man einfach an der Stirn. Die Messung ohne Kappe im Ohr ist gerade für Kinder angenehm und noch dazu genauer.

Warnt bei Fieber und zeigt den Temperaturverlauf: Liegt die Temperatur über dem Normalbereich, erhält man eine akustische sowie optische Warnung. Das LCD-Display leuchtet gelb bei über 37,5 °C bzw. rot bei über 37,9 °C. Dank 25 Speicherstellen hat man die genaue Kontrolle über den Temperaturverlauf.

Ideal für die ganze Familie: Mit dem Thermometer von newgen medicals hat man nicht nur ein wachsames Auge auf die Körpertemperatur bei den Liebsten – ob Klein-Emma, Papa oder Oma. Man misst auch ganz einfach die Lufttemperatur des Raums und die Oberflächentemperatur z.B. von Badewasser und Babynahrung.

– 2 Modi zur Temperatur-Messung im Ohr und an der Stirn

– Ermittelt die Lufttemperatur im Raum

– Misst auch die Oberflächentemperatur z.B. von Milch, Babynahrung & Badewasser

– Präzise Messwerte innerhalb von nur 1 Sekunde

– Fieberalarm bei Temperaturen über 37,5 bzw. 37,9 °C durch Ton- und Farbsignal

– Beleuchtetes, dreifarbiges LCD-Display: grün, gelb, rot

– Medizinprodukt der Klasse II (A)

– Speichert bis zu 25 Messwerte zur Kontrolle des Temperaturverlaufs

– Einfache Bedienung über 2 Tasten

– Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C bei 36 – 39 °C, sonst +/- 0,3 °C

– Messbereich für Ohr-Modus: 35 – 42,9 °C

– Messbereich für Stirn-Modus: 32 – 42,9 °C

– Messbereich für Luft- und Oberflächentemperatur: 0 – 99,9 °C (Messabstand: 1 cm)

– Einheiten umschaltbar: °C oder °F

– Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden ohne Aktivität

– Anzeige des Batteriestands

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

– Maße: 160 x 45 x 45 mm, Gewicht (ohne Batterien): 58 g

– Infrarot-Thermometer IRT-45 inklusive Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107338233

Preis: 26,79 EUR

Bestell-Nr. NX-8194-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8194-5201.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/p4BJG7c7

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.