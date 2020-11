newgen medicals Fitness-Armband FBT-58

Unterstützung für ein optimales Training

– Anzeige von Blutdruck und Blutsauerstoff

– Glas-Display mit Touchscreen

– Fitness-Daten per App

– Integrierter Schrittzähler

– Überwacht das Schlafverhalten

– Staub- und wasserdicht: IP68

Alle wichtigen Infos am Handgelenk: Diese Smartwatch von newgen medicals ist Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe für das Mobilgerät in einem!

Intelligent und effizient trainieren: Auf dem großen Farb-Display liest man zurückgelegte Schritte, Schlaf, Distanz, Kaloriendaten und vieles mehr ab. So sieht man sofort, was man beim Sport geleistet hat. Darüber hinaus verfügt das Fitness-Armband über 9 verschiedene Sportmodi und liefert so noch exaktere Werte. Darunter z.B. Laufen, Radfahren, Klettern und Yoga.

Auf sein Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Diese lässt sich ganz einfach auf dem Fitness-Armband kontrollieren. Auch die Blutdruck-Werte zeigt das Armband an. So schätzt man besser ein, wie man sich gerade belastet.

Den Erfolg am Smartphone auswerten: Die Fitness-Werte analysieren, verschiedene Tage vergleichen und den Überblick über den Trainings-Fortschritt behalten. Dank GPS-Streckenaufzeichnung merkt man sich bequem seine neu entdeckte Lieblings-Laufstrecke.

Motiviert zu mehr Bewegung: Ist das persönliche Trainingsziel festgelegt, behält man im Auge, was man schon geschafft hat. Bei Erreichung des Ziels erhält man eine Benachrichtigung! Auf Wunsch fordert das Armband in von einem selbst festgelegten Abständen zur Bewegung auf.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Benachrichtigungen vom Smartphone erhält man direkt aufs Armband! Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von Anrufern. So verpasst man auch beim Sport keine wichtigen Infos!

– Touch-Farb-Display: mit 3,3 cm/ 1,3″ Bilddiagonale und 2,5D-Schutzglas

– Ermittelt Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Schritte, Strecke, Schlafverhalten, Menstruationszyklus u.v.m.

– Einstellung für 9 Sportarten: Gehen, Laufen (Rennen), Wandern, Radfahren, Laufband, Fitness, Klettern, Spinning, Yoga

– Bluetooth 4.2 für kabellose Verbindung mit Smartphone und iPhone

– Kostenlose App für iOS ab 8.0 und Android ab 4.4: für Einstellungen, Auswertungen und Smartphone-Zusatzfunktionen

– GPS-Streckenaufzeichnung und Darstellung in der App (verwendet GPS vom Smartphone)

– Benachrichtigungs-Funktion bei eingehenden SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook, Anrufen u.v.m.

– Extras: Wecker, Atemübungen zur Entspannung, Musikwiedergabe, u.v.m.

– Schlaf-Modus: zeichnet den Schlaf automatisch auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft

– Datenspeicher für bis zu 7 Tage

– Wasserdichtes Gehäuse: IP68

– Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 210 mAh für bis 8 Tage Laufzeit, lädt per magnetischem USB-Kabel (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Fitness-Armband FBT-58 inklusive magnetischem USB-Kabel und deutscher Anleitung

– Maße: 253 x 42 x 12 mm, Gewicht: 65 g

– EAN: 4022107380270

Preis: 42,69 EUR

Bestell-Nr. NX-4944-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4944-4029.shtml

