newgen medicals Fieberthermometer IRT-50.mini & IRT-60

Präzise und schnelle Messung der Körpertemperatur

– Zum sanften Messen im Ohr und an der Stirn

– Zeigt erhöhte Temperaturen durch gelbes und Fieber durch blinkendes Display

– Ideal für Babys, Kleinkinder und Erwachsene

– Schnelles und präzises Ergebnis

– Extra-kompakte Maße

Blitzschnell die Körpertemperatur dank präziser Infrarot-Technologie messen! Im Ohr gemessen, sieht man den Messwert schon innerhalb von 2 Sekunden – an der Stirn innerhalb von nur 5 Sekunden. Da bleibt selbst den kleinsten Patienten kaum Zeit zum Quengeln!

Sanfte Messung im Ohr und an Stirn: Die Messung im Ohr ist dank ergonomischem Design angenehm, schnell erledigt und noch dazu sehr genau. Für die besonders behutsame Messung an der Stirn setzt man einfach die mitgelieferte Kappe auf.

Warnt bei Fieber und zeigt den Temperaturverlauf: Liegt die Temperatur über dem Normalbereich, leuchtet das Display gelb – bei Fieber blinkt es zusätzlich. Dank 50 Speicherstellen hat man die genaue Kontrolle über den Temperaturverlauf.

Überall dabei: Dieses Infrarot-Thermometer von newgen medicals ist so kompakt, dass es selbst in der Hosentasche Platz findet. Und mit 52 g fällt es auch kaum ins Gewicht. Perfekt für die Haus-Apotheke, die Wickeltasche oder das eigentlich schon volle Reisegepäck.

– 2 Modi zur Messung im Ohr und an der Stirn

– Schnelle Ergebnisse: unter 2 Sekunde bei Ohrmessung / 5 Sekunden bei Stirnmessung

– Zeigt erhöhte Temperaturen von 37,5 bis 38,5 °C durch gelbes und Fieber (ab 38,6 °C) durch gelb blinkende Displayfarbe an

– Medizinprodukt der Klasse II (A)

– Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C bei 35 – 42 °C und +/- 0,3 ° bei unter 35 bzw. über 42 °C

– Speichert bis zu 50 Messwerte zur Kontrolle des Temperaturverlaufs

– Messbereich: 34 bis 43 °C in 0,1-°C-Schritten

– Beleuchtetes, zweifarbiges LCD-Display: grün und gelb

– Einfache Bedienung über 2 Tasten

– Automatische Abschaltung nach 35 Sekunden ohne Aktivität

– Anzeige des Batteriestands

– Stromversorgung: Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)

– Maße: 94 x 53 x 25 mm, Gewicht: 52 g

– Infrarot-Thermometer IRT-50.mini inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389235

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7079-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7079-5201.shtml

newgen medicals Medizinisches 2in1-Infrarot-Stirn- & Oberflächen-Thermometer IRT-60

Ideal für Kinder: Die Temperatur blitzschnell und berührungslos messen

– Temperatur-Messung ohne Berührung

– Ideal für Babys, Kleinkinder und Erwachsene

– Misst Körper- und Oberflächentemperatur

– Messwert-Speicher für die letzten Messungen

– Messwert innerhalb von nur 0,5 Sekunden

– Display mit Hintergrundbeleuchtung

Blitzschnell Fieber messen: Im Handumdrehen und ohne Berührung hat man Gewissheit über die Körpertemperatur. Das Thermometer mit präziser Infrarot-Technologie zeigt den Messwert in weniger als einer Sekunde an.

Ideal für die ganze Familie: Dank des Infrarot-Sensors misst man die Temperatur berührungslos auf der Stirn. Bei Babys und Kleinkindern auch einfach im Schlaf. Dank beleuchteter LED-Anzeige misst man sogar im Dunkeln, ohne den Schlaf des kleinen Patienten zu stören!

Warnt bei Fieber und zeigt den Temperaturverlauf: Liegt die Temperatur über dem Normalbereich, erhält man eine akustische Warnung. Dank 32 Speicherstellen hat man die genaue Kontrolle über den Temperaturverlauf der letzten Messungen.

Auch Flüssigkeiten lassen sich messen: Mit einem Tastendruck und völlig berührungslos kann man die Temperatur z.B. von Badewasser oder Babynahrung messen.

– 2in1-Infrarot-Stirn-Thermometer und Oberflächenthermometer

– Infrarot-Sensor für berührungslose Temperatur-Messung auf der Stirn

– Medizinprodukt der Klasse I

– Messabstand: 1 bis 3 cm vor der Stirn (Messung auch hinter dem Ohr möglich)

– Präzise Messwerte innerhalb von nur 0,5 Sekunden

– Misst auch Oberflächentemperatur, z.B. für Badewasser, Babynahrung

– Messbereich für die Körpertemperatur: 32,0 – 43 °C (Genauigkeit: 0,3 °C)

– Messbereich für die Oberflächentemperatur: 0 – 100 °C (Genauigkeit: 1,0 °C)

– Fieberalarm: akustisches Signal bei zu hoher Körpertemperatur

– Speichermöglichkeit für 32 Messdaten zur Kontrolle über den Temperaturverlauf

– Datumspeicher und automatische Ausschaltfunktion

– LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 37 x 132 x 98 mm, Gewicht: ca. 150 g

– Berührungsloses Infrarot-Stirn-Thermometer IRT-60 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389174

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1999-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/G7BJm6oI

