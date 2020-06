newgen medicals Digitaler HdO-Hörverstärker HV-735

Herausragenden Hörkomfort genießen

– Klein und unauffällig hinter dem Ohr

– 5 Lautstärke-Stufen

– Störgeräuscharme Wiedergabe mit minimaler Verzerrung

– Individueller Tragekomfort: Ohrpass-Stücke in 3 Größen

– Transport- und Aufbewahrungsbox

Wieder aktiv am Leben teilnehmen: Egal ob Gespräch, Fernsehprogramm oder Alltagsgeräusche – jetzt nimmt man alle Töne und Klänge des Lebens klar und deutlich wahr!

Herausragende Klangqualität: Dank 4 Kanälen und großem Frequenz-Umfang hört man Gespräche besonders gut – mit einer Verstärkung von bis zu 35 dB. Gleichzeitig wird störendes Rauschen bestmöglich unterdrückt.

Die Verstärkung individuell anpassen: Der digitale HdO-Hörverstärker von newgen medicals lässt sich optimal auf das persönliche Hör-Empfinden justieren! Die Lautstärke kann man ganz einfach in 5 Stufen auf das gewünschte Niveau regeln.

Für jedes Ohr geeignet: Der Hörverstärker lässt sich perfekt an die Ohr-Konturen anpassen – dank dreier Ohrpass-Stücke in verschiedenen Größen und dem flexiblen Schallschlauch. So genießt man zum Hörkomfort auch hohen Tragekomfort!

Keine Batterien mehr kaufen: Der leistungsstarke Akku im neuen Hörverstärker sorgt für bis zu 13,5 Stunden Laufzeit. Auf der praktischen USB-Ladestation tankt man ihn nachts immer wieder einfach auf.

– Klein und unauffällig hinter dem Ohr zu tragen

– Ohrpass-Stücke in 3 Größen für individuellen Tragekomfort

– Störgeräuscharme Wiedergabe

– 4 Kanäle zur Frequenz-Aufteilung: optimiert die Wiedergabe von Sprache und reduziert das Rauschen

– Verstärkungsleistung: bis zu 35 +/- 5 dB

– Lautstärke in 5 Stufen anpassbar

– Minimale Verzerrung: 3 %

– Frequenzgang: 200 – 5.500 Hz, optimal an die Hervorhebung von Stimmen ohne störende Nebengeräusche angepasst

– Maximale Lautstärke: bis zu 114 5 dB

– Eingangs-Lautstärke: 18 dB

– Robuste Box für sichere Aufbewahrung und Transport, z.B. auch auf Reisen

– Stromverbrauch: 1,5 mA

– Warnung bei schwacher Batterie

– Integrierter NiMh-Akku mit 18 mAh für bis zu 13,5 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 33 x 16 x 10 mm, Gewicht: 4 g

– Digitaler Hörverstärker HV-735 inklusive 3 Ohrpass-Stücken, Aufbewahrungsbox, Ladestation, USB-Ladekabel, Reinigungsbürste und deutscher Anleitung

Preis: 79,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1583-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1583-5250.shtml

Presse-Information mit Bilderlinks: www.magentacloud.de/lnk/UIhJmhJx.

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.