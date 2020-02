New York Fashion Week: The Blonds Herbst/Winter 2020 Runway Show

Haarstyling von Moroccanoil Artistic Director Kevin Hughes

INSPIRATION:”Die Show dreht sich um Göttinnen, Musen und Ikonen, die aufeinandertreffen”, sagte Kevin Hughes, Moroccanoil Artistic Director. “Wir wollten Looks kreieren, die Opulenz und Fülle ausstrahlen und gleichzeitig die Texturen, wie Federn, Ketten, Schlangenhaut und Kristalle, ergänzen.”

1. PFERDESCHWANZ MIT SEITEN- ODER MITTELSCHEITEL

– Eine kleine Menge Moroccanoil Treatment oder Moroccanoil Treatment Light (für feineres, helles Haar) auf das feuchte Haar auftragen, um die perfekte Grundlage für das Styling zu schaffen.

– Moroccanoil Smoothing Lotion im ganzen Haar verteilen, um es zu pflegen und auf das Föhnen vorzubereiten.

– Als nächstes mit dem Moroccanoil Professional Tourmaline Ceramic Dryer und Moroccanoil Ceramic 55 MM Round Brush Haare trockenföhnen.

– Einen tiefen Seitenscheitel oder einen Mittelscheitel ziehen und Moroccanoil Perfect Defense vom Ansatz bis zu den Spitzen anwenden, um das Haar vor Hitze zu schützen. Anschließend mit dem Moroccanoil Professional Series Titanium Iron glätten.

– Die Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz fassen und mit einem elastischen Haarband zusammenbinden.

– Babyhaare mit dem Moroccanoil Strong Hold Gel entlang der Haarlinie modellieren und wellen.

– Für das Finish Moroccanoil Luminous Hairspray Strong verwenden.

2. FINGERWELLEN

– Das trockene Haar zu einem tiefen Seitenscheitel oder einem Mittelscheitel kämmen. Moroccanoil Strong Styling Hold Gel großzügig auf den Scheitelansatz auftragen.

– Mit dem Moroccanoil Tail Comb eine C-Form entlang des Scheitels formen. Das Gel bietet Halt und schenkt dem Haar Struktur, um den gesamten Scheitel in C-Form zu bringen. Anschließend mit dem Mittelfinger die C-Form fixieren und das Haar mit einem Stielkamm in die entgegengesetzte Richtung formen. Die geformten Strähnen mit zwei Fingern einklemmen.

– Diese Bewegungen entlang des Kopfes fortführen und dabei eine großzügige Menge Moroccanoil Strong Hold Gel verwenden.

– Babyhaare mit dem Moroccanoil Strong Hold Gel und Moroccanoil Luminous Hairspray Strong entlang der Haarlinie modellieren und wellen.

– Sobald das gesamte Haar gewellt ist, das Moroccanoil Luminous Hairspray Strong auftragen und den Moroccanoil Professional Ceramic Blow Dryer mit Diffusor-Aufsatz verwenden, um das Haar zu trocken und zu fixieren.

PROFITIPP: Für zusätzlichen Glanz und einen seidigen Look verwenden Sie ganz am Ende Moroccanoil Glimmer Shine.

ÜBER MOROCCANOIL®

Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 65 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil, Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.

