New Work – Transformation Roadmap für eine ganzheitliche Betrachtung im Unternehmen

Der Begriff “New Work” ist nicht erst seit der durch die Coronavirus-Pandemie erzwungenen Zunahme der Arbeit im Home Office in aller Munde. Das Konzept der sogenannten “Neuen Arbeit” ist viel breiter angelegt als lediglich das Arbeiten von Zuhause aus. Unter New Work wird ein völlig neues Arbeitssystem verstanden, das durch den weltweiten Wandel der Industriegesellschaften zu Wissensgesellschaften im Entstehen begriffen ist.

Die durch die Globalisierung und Digitalisierung vorangetriebene Entwicklung wird zu neuen Unternehmensstrukturen und Arbeitsformen führen, die sich durch eine noch nie dagewesene zeitliche, räumliche und organisatorische Flexibilität auszeichnen. Klassische Arbeitsstrukturen, wie den 9 to 5 Job an einem festen Arbeitsplatz, werden in Zukunft immer seltener werden. Die Informations-, Kreativ- und Servicearbeiter von morgen werden zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten gemeinsam oder alleine an diversen Projekten arbeiten. In vielen Branchen ist diese Entwicklung bereits weit fortgeschritten.

Mit dieser örtlichen und zeitlichen Flexibilität müssen sich Unternehmen besser heute als morgen auseinandersetzen, um für sich einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und motivierte Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Grundlage der Konzeption und Umsetzung der neuen Arbeitsmodelle sollte eine Transformation Roadmap sein. Unternehmen sollten sich im Klaren darüber sein, welche Ziele sie im Zusammenhang mit der Neuen Arbeit verfolgen und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Ganz entscheidend im Zusammenhang mit einer Transformation Roadmap ist eine ganzheitliche Betrachtung des Themas. Viele Unternehmen begehen den Fehler, sich ausschließlich auf den technologischen Aspekt der neuen Arbeitswelt zu konzentrieren. Doch neben der Technologie sind auch der Mensch und der Arbeitsort ganz zentrale Aspekte. Für eine ganzheitliche Betrachtung – von Technologie über Ort und Mensch – stehen Ihnen die Berater der Rewion GmbH gerne zur Verfügung.

Die Technologie

Einer der wesentlichen Eckpfeiler von New Work ist das Thema Cloud-Computing. Es stellt eine völlig neue Grundlage für die Kollaboration von unternehmensinternen wie auch -externen Mitarbeitern und Teams rund um den gesamten Globus dar. Die Bereitstellung einer hochprofessionellen IT-Infrastruktur über das Internet eröffnet vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen noch nie dagewesene Möglichkeiten, ihr Geschäft auf der ganzen Welt zu betreiben und Mitarbeiter aus allen Ländern miteinander zu vernetzen.

Doch die Cloud ist nicht nur als rein technischer Aspekt zu sehen. Sie hat auch massive Auswirkungen auf die Struktur, die Prozesse und die Governance eines Unternehmens. Unternehmen sollten deshalb nicht nur eine Cloud Vision und Strategie erarbeiten, sondern sich auch konkrete Cloud Management Prozesse sowie ein Cloud Governance Framework zurechtlegen.

Der Ort

Für Unternehmen ist die Gestaltung der Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu einer deutlich komplexeren Angelegenheit geworden. Während sie sich in der Vergangenheit lediglich damit auseinandersetzen mussten, einen einzelnen Arbeitsplatz in einem bestimmten Büro einzurichten, gibt es heute wesentlich mehr Varianten eines Modern Workplace. Mitarbeiter können von einem Büro, von einem Co-working Space, von Zuhause oder von unterwegs aus arbeiten. All diese Möglichkeiten müssen heutzutage von Unternehmen berücksichtigt werden.

Ein Modern Workplace hat viele Schnittstellen die zwischen Mensch, Technologie und Ort liegen. Unternehmen müssen sich diesbezüglich mit einer Vielzahl an Fragestellungen beschäftigen: Wie sollen die verschiedenen Arbeitsorte miteinander vernetzt werden? Wie können die Arbeitsplätze im Büro, im Home Office und an sonstigen Orten möglichst mitarbeiterfreundlich gestaltet werden? Wie sieht die Mitarbeiterbelegung bzw. -fluktuation an den einzelnen Workplaces aus? Und wie werden die Mitarbeiter am besten motiviert, ihre Arbeit an unterschiedlichen Orten zu verrichten?

Der Mensch

Die neue Arbeitswelt bringt ebenfalls einen massiven Wandel der Beziehung zwischen Mitarbeitern und ihrer Arbeit mit sich. Neue Arbeitsmodelle verwischen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zusehends. Die kreativen Arbeiter von morgen werden zunehmend selbständig und arbeiten an Projekten für unterschiedliche Auftraggeber. Die hierarchische, örtliche und zeitliche Arbeitsteilung des Industriezeitalters existiert im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr.

Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen heutzutage wesentlich mehr Intelligenz in die Frage investieren, wie sie die Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter an unterschiedlichen Orten und an verschiedenen Projekten möglichst produktiv und erfolgreich gestalten. Das Projektmanagement bekommt in der neuen Arbeitswelt eine völlig neue Bedeutung. Egal, ob klassisches, agiles oder hybrides Projektmanagement – Unternehmen aller Branchen müssen in der neuen Arbeitswelt mehr Zeit aufwenden, die jeweils richtige Projektmanagement-Methode zu wählen.

