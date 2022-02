NeuroLifeBalance: Hilfe bei ADS & Co. auch im Erwachsenenalter

Von Geburt an durchläuft das menschliche Gehirn einen natürlichen Entwicklungsprozess. Doch dabei kann es aus dem Gleichgewicht geraten: Entwickelt sich eine Hemisphäre schneller beziehungsweise stärker als die andere, kommt es zum so genannten „Functional Disconnection Syndrome“. Zu den Symptomen zählen unter anderem ADHS und ADS.

Während man diese Erkrankungen überwiegend mit Kindern in Verbindung bringt, sind jedoch auch eine Vielzahl von Erwachsenen davon betroffen. So erklärte erst vergangene Woche Anouschka Renzi im RTL „Dschungelcamp“, dass der Grund für ihr als schwierig und impulsiv empfundenes Verhalten in ihrer ADS Erkrankung liegt.

Eine neuartige Lösung dafür bietet das deutschlandweit einzigartige Training von NeuroLifeBalance. Dabei handelt es sich um ein medikamentenfreies, personalisiertes Sensorik- und Bewegungstraining, das über eine hemisphärenspezifische Stimulation dazu beiträgt, mögliche Disbalancen der Gehirnhälften auszugleichen.

Innerhalb von 3 bis 6 Monaten ist es so möglich, deutliche Verbesserungen bei Problemen zu bewirken, die mit Symptomen wie ADHS, ADS, Tics, Lernstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Autismus-Ausprägungen einhergehen.

Gründer von Neurolifebalance ist Thomas Weidauer, der als betroffener Vater eine Ausbildung bei Dr. Robert Melillo durchlief, Begründer der in den USA verbreiteten Brain Balance Methode. 2019 eröffnete er das erste NeuroLifeBalance Center in Düsseldorf. Er steht im Rahmen eines Interviews gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

