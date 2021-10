Neukunden Beziehungsaufbau: Drum prüfe wer sich bindet.

Was gibt es Schöneres für Unternehmen, als wenn Neukunden von sich aus auf sie zugehen? Nun, in solch seltenen Fällen hat man sich bereits ein sehr gutes Image erarbeitet, so dass der eigene Unternehmensname einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat und als Marke wahrgenommen wird. Nicht selten haben Unternehmen dafür auch hohe Beträge in Werbeetats und Marketing investiert. Doch ist das eine Garantie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Überzeugender sind womöglich Referenzen zufriedener Kunden oder gar eine persönliche Weiterempfehlung. Von solchen Vertrauensvorschüssen können Unternehmen profitieren. Die Suche nach einem Produkt oder Dienstleister beginnt in der Regel mit einem Blick auf die Homepage. Von daher ist eine Investition in diesen ersten Eindruck in jedem Fall lohnend.

Vor kurzem ist die Eschborner Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur MarketDialog mit einer neuen Homepage online gegangen. Ein halbes Jahr hat Henriette Rieken unter der Leitung des Marketing Directors Sven Burkhardt an diesem Aushängeschild gearbeitet. „Eine gute Homepage ist weit mehr als eine Visitenkarte des Unternehmens. Der Online Auftritt entscheidet, ob man das Interesse potenzieller Kunden binnen Sekunden gewinnt. Deshalb haben wir uns viel Zeit genommen unseren Onlinebesuchern zahlreiche wertvolle Insights unserer Tätigkeit zu gewähren,“ erklärt Sven Burkhardt seinen Anspruch an einen Webauftritt. „Natürlich gewinnt man allein über eine Homepage nicht automatisch Neukunden, das wäre zu schön und einfach,“ lacht der Marketingverantwortliche.

Sven Burkhardt hat mit seinem Team einen mehrstufigen Prozess entwickelt, um Interessenten die Möglichkeit zu geben MarketDialog schrittweise kennenzulernen und sich von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Im ersten Schritt steht der Director Sales, Kasimir Patzwald, persönlich für ein dreißigminütiges erstes Beratungstelefonat zur Verfügung. „Eine analytische Vorgehensweise ist im Vertrieb die erste Instanz. Wir können unseren Kunden nicht einfach auf Bestellung Kunden liefern, sondern müssen ihr Unternehmen, ihre Kundenstruktur und ihre Ziele verstehen. Meine langjährige Erfahrung auf sehr vielen unterschiedlichen Projekten ermöglicht mir zielgerichtete Fragen zu stellen und einen ersten Eindruck zu gewinnen. Aber man darf bei einer Zusammenarbeit auch die zwischenmenschlichen Faktoren nicht unterschätzen. Wir müssen dem Kunden die Möglichkeit geben das Vertrauen in uns schrittweise zu gewinnen,“ erklärt Kasimir Patzwald den MarketDialog Ansatz.

Im zweiten Schritt empfiehlt MarketDialog einen gemeinsamen Workshop. In diesem werden alle Details der Kundenbedürfnisse und der Vertriebsstrategie analysiert. „Vertrieb ist eine komplexe Aufgabenstellung und der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab, die harmonisch ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sein müssen. In diesem Workshop möchten wir gemeinsam mit dem Kunden relevante Maßnahmen für die Vertriebsoptimierung definieren. Das Ziel ist, eine Roadmap für die operative Umsetzung zu erstellen. Nach diesem Workshop entscheidet der Kunde, ob wir für ihn der richtige Partner sind und er das Projekt mit uns umsetzen möchte. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine Zusammenarbeit mit Kunden, die von uns überzeugt sind und uns vertrauen viel bessere Ergebnisse erzielt,“ beschreibt Kasimir Patzwald seine Erfahrung.

Den Launch der neuen Homepage hat MarketDialog zum Anlass genommen diesen Workshop als limitiertes Angebot zu einem 30% reduzierten Sonderpreis in Höhe von 1.485 Euro zzgl. MwSt. anzubieten.

MarketDialog GmbH ist eine B2B Sales-Solutions Agentur mit über 60 Mitarbeitern. Die fast 20-jährige Expertise aus mehr als 5.000 erfolgreich realisierten Projekten für innovative Start-ups, führende mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne, basiert auf den Kernkompetenzen Vertriebsberatung, Vertriebsunterstützung und IT-Solutions. Die Branchenschwerpunkte liegen auf Automotive, Finance, IT, Industry und NGOs. Ein individuell konzipierter, strategischer Mix aus persönlicher und digitaler Vertriebskommunikation und die professionelle operative Umsetzung bilden die Erfolgsfaktoren für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Firmenkontakt

Marketdialog GmbH

Hermina Deiana

Düsseldorfer Strasse 40

65760 Eschborn

06196 7695-183

hermina.deiana@marketdialog.com

https://www.marketdialog.com

Pressekontakt

MarketDialog GmbH

Hermina Deiana

Düsseldorfer Strasse 40

65760 Eschborn

06196 7695-183

hermina.deiana@marketdialog.com

https://www.marketdialog.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.