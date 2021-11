Neues Whitepaper: Transformation & Leadership

Interim Manager publizieren Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Transformation

Bad Honnef, November 2021. Die Executive Interim Manager Peter Kuhle und Eckhart Hilgenstock haben ihr Wissen aus jahrelanger Transformationserfahrung gebündelt – und daraus das Whitepaper „Transformation & Leadership – klare Sicht und Rückenwind in komplexen Veränderungen“ publiziert. In 10 Erfolgsfaktoren fassen Hilgenstock und Kuhle zusammen, was Leadership im Transformationsprozess bedeutet und welche Herausforderungen dabei auftreten können. Peter Kuhle führt aus: „Als erfahrene Interim Manager haben wir eine Vielzahl an Unternehmen transformiert, erkennen typische Stolperfallen und ungenutzte Potenziale – und wissen, wie verantwortliche Führungskräfte in kritischen Phasen des Wandels vorgehen sollten.“ Eckhart Hilgenstock ergänzt: „Darum haben wir unser Erfahrungswissen zusammengetragen und möchten es mit Unternehmen in Veränderungssituationen teilen, Impulse geben und dafür sorgen, dass Verantwortlichen die Tragweite von Leadership in der Transformation bewusst wird“.

Abenteuerreise Richtung Neuland:

Laut Kuhle und Hilgenstock ist Transformation kein Spaziergang, sondern eine Abenteuerreise mit unbekannten Gefahren und Hindernissen – und mit großen Wachstumschancen und Verbesserungsaussichten für die eigene Marktposition bei erfolgreicher Zielerreichung. Doch der Erfolg hänge stark vom Führungsverhalten ab. „Eine Transformation erfordert einen experimentierfreudigen, transformativen und partizipativen Führungsstil, agile Arbeitsformen, Krisenerfahrung und Resilienz“, erörtert Kuhle. Je nach digitalem Reifegrad und Veränderungsbereitschaft der Führungs- und Mitarbeiterteams, müssen Verantwortliche einen anderen Angang an das Transformationsvorhaben wählen. „Man transformiert keine Organisation nach nur einem Ansatz“, sagt Hilgenstock, „stattdessen benötigen die Führungskräfte Feingefühl, um jedes Team je nach Mindset-Stadium an die Transformation heranzuführen“. Somit bestehe die Transformation einer Organisation aus vielen kleinen Transformationen einzelner Teilbereiche.

Die passenden Antworten parat:

Auf kompakten acht Seiten liefern die Interim Manager wertvolle Insights für Transformationsverantwortliche. Sie stellen und beatworten dabei die wichtigsten Fragen, darunter: Welche Skills sind in der Belegschaft vorhanden? Welche Skills werden benötigt? Und wann ist der passende Zeitpunkt, nötige Qualifizierungen durchzuführen? Sind externe Kompetenzen notwendig? Wie hoch ist der Stellenwert der Kommunikation? Wie sollten Leader mit Widerstand umgehen – und wie mit der Doppelbelastung im Transformationsprozess? Auf welche Weise können Change-Agents eingesetzt werden? Welche Organisationskultur ist erstrebenswert? Und schließlich: Welche Rolle spielt Datenintegration bei der Veränderung?

Whitepaper kostenlos downloaden:

Interessenten können das Whitepaper „Transformation & Leadership – klare Sicht und Rückenwind in komplexen Veränderungen“ unter folgenden Links frei herunterladen:

https://www.peterkuhle.com/presse-news

https://hilgenstock-hamburg.de/blog/

Über Peter Kuhle:

Peter Kuhle ist Executive Interim Manager und Senior Advisor aus Bad Honnef. Er begleitet Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum und Wandel. Dabei blickt er auf langjährige Erfahrung in Sales & Service, Transformation & Effizienz und diversen Managementfunktionen bei namhaften Unternehmen aus Konzernen und Mittelstand zurück. Seine Themenschwerpunkte sind Vertrieb, Direktvertrieb, After Sales, Service und technischer Kundendienst. Er ist Preisträger des „Interim Management Excellence Awards“. Über seine Erfahrung schreibt er in diversen Wirtschaftsmedien. Mehr Infos: www.peterkuhle.com

Über Eckhart Hilgenstock:

Eckhart Hilgenstock ist Interim Executive (EBS) mit ausgewiesener Digitalkompetenz. Als international erfahrener Berater und Coach, agil und mit Feingefühl, bringt er Struktur und Rhythmus in das Geschäft seiner Auftraggeber: Er begleitet Unternehmen dabei, ihren Verkauf effizienter zu gestalten, den Auftragseingang zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Als Digital Transformation Manger führt Hilgenstock Mitarbeiter durch den Veränderungsprozess gestaltet komplexe Projekte erfolgreich, und strukturiert Prozesse hin zu einem gewinnbringenden Business-Rhythmus. Mehr Infos: www.hilgenstock-hamburg.de

