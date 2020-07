Neues Team führt den Marketing Club Rhein-Neckar

Influencer bringen Unternehmen vorwärts! Vor gar nicht einmal so langer Zeit waren Influencer noch eine unentdeckte, und vor allem unterschätze Möglichkeit des Marketings. Das hat sich in der heutigen Zeit allerdings grundsätzlich geändert. Heute erreichen Influencer via Social Media mehrere tausend, wenn nicht sogar millionen Menschen. Ein Grund mehr für jedes Unternehmen sich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Media Marketing LTD stellt Ihnen hierfür...