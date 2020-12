Neues T-Shirt zeigt keine Schweißflecken

Wenn Männer auf ein Bier ausgehen und über die Gründung einer Firma sprechen, wird daraus normalerweise ein perfekter Plan für eine Bar, eine Autowerkstatt oder einen Segelbootverleih. Als Rene, Paul und Martin sich vor zwei Jahren in einem Pub trafen, endete das anders. Sie schmiedeten den Plan, dass sie zusammen … T-Shirts nähen werden!

Rene, ein diplomierter Textiltechnologe, vertraute ihnen eine Idee an, die er schon seit einigen Jahren im Kopf hatte. Die Idee, Hi-Tech T-Shirts herzustellen, die keinen Schweiß zeigen, Schmutz widerstehen und Körpergeruch reduzieren. Nicht aus Chemiefasern hergestellt, sondern aus hochwertiger 100% Baumwolle, die wirklich sehr angenehm zu tragen ist.

Der Beginn von ‘CityZen’

Genau solche T-Shirts stellen sie heute zusammen her. Unter der von ihnen gegründeten Marke ‘CityZen’ verkaufen sie diese nicht nur auf dem tschechischen, sondern auch auf dem slowakischen, deutschen, österreichischen und britischen Markt. Das allererste CityZen-T-Shirt wurde vor Weihnachten 2018 an einen Kunden verschickt und seitdem verkauften sie Tausende. Für ihre innovative Idee gewannen sie dieAuszeichnung “Start-up of the Year” und befanden sich mehrmals in einer Situation, in der sie nur Vorbestellungen annehmen konnten, da das Lager bis zum letzten Stück ausverkauft war. Die Kunden haben jedoch gerne auf die einzigartigen T-Shirts gewartet.

T-Shirt, das keinen Schweiß zeigt

“Es ist eine Freude zu sehen, wie unsere T-Shirts die Welt erobern. Was uns sicherlich nie langweilen wird, sind die begeisterten Reaktionen von Menschen, deren Leben wir buchstäblich verändert haben”, sagt Paul, einer der Gründer der Marke CityZen. Wir sprechen von Menschen, die selbst bei minimaler Aktivität unter übermäßigem Schwitzen und unansehnlichen Schweißflecken auf ihrer Kleidung leiden. Die T-Shirts sind für alle gedacht, die sich den ganzen Tag über in ihrer Kleidung sauber und bequem fühlen möchten.

Weitere Pläne

Das Sortiment an Herren-T-Shirts wurde bald durch elegante Poloshirts mit Kragen ergänzt, welche die ideale Basis für eine Business-Casual-Garderobe darstellen. Frauen-T-Shirts wurden ebenfalls hinzugefügt und die Pläne der “Brüder im CityZen T-Shirt” für die Zukunft sind definitiv nicht bescheiden.

“Wir benutzen normalerweise Smartphones, Uhren, und wir haben ein intelligentes Zuhause. Intelligente Kleidung ist ein weiterer logischer Schritt und wir sehen darin die Zukunft. Das Interesse an unseren T-Shirts bestätigt uns dies. Wir werden die Produktion, die übrigens komplett in der Tschechischen Republik stattfindet, schrittweise um zusätzliche Kleidung für Freizeit, Sport und Arbeit erweitern “, plant Pavel Hrstka. Wenn die Geschichte der Marke CityZen Ihre Neugier geweckt hat, gibt es nichts Einfacheres, als sich den E-Shop www.cityzenwear.de anzusehen und etwas für sich selbst auszuwählen oder ein schönes Geschenk zu kaufen.

CityZen ist eine Textilfirma, die von drei Freunden im September 2018 gegründet wurde. Das Besondere an den Textilien (T-Shirts) sind ihre Eigenschaften: sie zeigen keinen Schweiß, widerstehen Schmutz und verbergen unangenehmen Geruch. Das Geheimnis liegt in einer speziellen Herstellung und Verarbeitung von 100%-iger Baumwolle. Das Portfolio soll in Zukunft stetig erweitert werden und umfasst momentan T-Shirts für Damen und Herren – mit V-Ausschnitt, Rundhals-Schnitt und eine Luxusvariante als Poloshirt.

Kontakt

CityZenWear.de

Andrea Mrveckova

Sportplatzweg 32 b

92521 Schwarzenfeld

0175 843 7184

info@cityzenwear.de

https://www.cityzenwear.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.