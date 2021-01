Neues Gutscheinportal slipu.de spendet Umsätze für guten Zweck!

Gutscheinportale gibt es viele, aber wer auf slipu.de klickt, lernt ein Gutscheinportal der besonderen Art kennen. Wo kann man schon etwas Gutes tun und gleichzeitig noch eine Menge Geld sparen? Bei slipu.de! Es gibt eine große Auswahl an tollen Angeboten und Rabatten für Kleidung ebenso wie für Parfüm oder Sportartikel. Dies ist aber noch nicht alles, was slipu.de für seine Besucher bereithält.

Wie funktioniert slipu.de?

Das Portal slipu.de spendet zehn Prozent an Spendeneinrichtungen, die von den Besuchern empfohlen werden. Damit heißt es bei jedem Besuch bei slipu.de: geklickt, gespart, gespendet. Aber wie funktioniert das genau? Wer beim Stöbern auf der Seite von slipu.de eine tolle Aktion oder einen attraktiven Gutschein für sich entdeckt, klickt auf den Button “Zum Gutschein” und wird dann automatisch an den gewünschten Shop weitergeleitet. Im alten Browsertab erscheint danach der Code des Gutscheins, der ebenfalls automatisch in die Zwischenablage kopiert wird. Jetzt werden alle gewünschten Artikel in den Warenkorb gelegt, weiter geht es zur Kasse, wo der Gutscheincode eingefügt vom jeweiligen Shop angenommen wird. Dank slipu.de wurde so schon so manchen Schnäppchen gemacht.

Sparen und Gutes tun

Jeder will nach Möglichkeit Geld sparen und niemand hat Geld zu verschenken. Wer beim Einkaufen sparen will, kann dies mit Gutscheinportalen wie slipu.de. Der Unterschied zu anderen Gutscheinportalen ist, dass es zum passenden Gutschein noch die Möglichkeit gibt, etwas Gutes zu tun. Slipu.de spendet zehn Prozent des Gewinns und macht so andere Menschen glücklich. Gutscheine und Rabattaktionen gibt es für Elektronik und für Möbel, für Kosmetik und für viele tolle Beautyprodukte, für Computer und natürlich für die neuste Mode.

Einfach mal stöbern

Bei slipu.de zu stöbern, macht nicht nur viel Spaß, es hilft außerdem dabei, zum besten Preis einzukaufen. Wer vielleicht ein Geschenk sucht, wird bei Uhren und Schmuck fündig, hat es im Freundeskreis Nachwuchs gegeben, dann ist die Kategorie Baby und Kind genau richtig. Ein neues Sofa gibt es in der Rubrik Wohnen und auch für die Gesundheit hat slipu.de die passenden Gutscheine. Wer auf slipu.de klickt, spart Geld und hilft dem Gutscheinportal dabei, etwas zu spenden und anderen eine große Freude zu machen.

Slipu.de ist ein Gutscheinportal für gratis Gutscheine und Rabattaktionen. Wir spenden einen Teil unseres Gewinns weiter.

Kontakt

UE Media & Marketing GmbH

Ufuk Ergüzeloglu

Brambachstr 12

77723 Gengenbach

–

–

info@slipu.de

http://www.slipu.de