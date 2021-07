Neues element-i Kinderhaus in Köln-Brück eröffnet

Köln hat sein Kita-Angebot erweitert: Im Stadtteil Brück hat das neue element-i Kinderhaus „Hans im Brück“ eröffnet. 130 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt werden dort ab sofort ganztägig betreut. Aktuell sind noch Plätze frei. Das Besondere in diesem Jahr: Es gibt keine Sommerschließung.

Nach nur kurzer Bauzeit hat am 19. Juli 2021 das neue element-i Kinderhaus „Hans im Brück“ im Kölner Stadtteil Brück seine Türen geöffnet. Die Kita bietet ein ganztägiges Betreuungsangebot (7:30 bis 17:30 Uhr) sowie Platz für 130 Kinder aller Kita-Altersstufen. Sie gehört zum privaten, deutschlandweit agierenden Trägernetzwerk Konzept-e mit über 40 Kinderhäusern, vier Grund- und Gemeinschaftsschulen und drei Fachschulen für Erzieher*innen.

„Wir freuen uns, dass Gebäude nun mit Leben füllen zu können“, sagt Christiane Burmeister, die Leiterin der neuen Kita. „Die Lage ist großartig!“ Neben einem Spielplatz befinden sich das Wildgehege Brück und der Königsforst in unmittelbarer Umgebung.

Die element-i Pädagogik legt nicht nur großen Wert auf interessenorientiertes Lernen, sondern auch darauf, Kindern die Natur erlebbar zu machen – besonders im städtischen Umfeld. „Den Außenbereich werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Kindern gestalten und verschönern“, erklärt Burmeister.

Architektur und Pädagogik im Einklang

Das Haus verfügt über eine barrierefreie Architektur; alle Räume sind auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Ein großes, naturbelassenes Außengelände bietet viel Platz für Abenteuer und Entdeckungen. In der hauseigenen Küche werden täglich regionale und saisonale Produkte verarbeitet. Die Kinder erhalten je nach Betreuungsmodell Frühstück, Mittagessen und einen Nachmittagsimbiss.

Das neu errichtete Gebäude befindet sich in der Hans-Schulten-Straße 16, auf der rechten Rheinseite in einem Wohngebiet mit verkehrsberuhigtem Bereich. Wer sich vom Navi dorthin leiten lassen will, sollte die Hausnummer 12 eingeben, um nicht in der falschen Ecke zu landen.

Aktuell sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0711 656960-48 oder per E-Mail unter hans-im-brueck@element-i.de entgegengenommen.

Konzept-e ist ein Trägernetzwerk für Bildung und Betreuung mit element-i Kinderhäusern, element-i Schulen und Erzieher*innenfachschulen. Seit rund 30 Jahren bilden, betreuen und erziehen Spezialistinnen und Spezialisten Kinder und Jugendliche, damit sie sich zu freien und starken Menschen entwickeln. Basis dafür ist die eigene Pädagogik element-i, nach der jeder Mensch individuell gefördert wird. Damit leistet Konzept-e einen Beitrag für eine stabile und zukunftsfähige Gesellschaft von morgen.

Kontakt

Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH

Sandra Hänel

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

0711-656960-7043

sandra.haenel@konzept-e.de

http://www.konzept-e.de

Bildquelle: element-i