Neuerscheinung: SOS Krankenhaus – Strategien zur Zukunftssicherung

Der Krankenhausmarkt ist in Bewegung: Der Wettbewerb wird kontinuierlich härter, viele kleinere und mittelgroße Kliniken schreiben rote Zahlen, während große Häuser und private Einrichtungen steigenden Zulauf verzeichnen. Eine Gemeinsamkeit verbindet die Konkurrenten jedoch – knappe Finanzen, massiver Fachkräftemangel und Resignation der Mitarbeiter, besonders bei Leitenden Ärzten. Ein flächendeckender Strukturwandel ist mehr als überfällig, doch der Weg dorthin ist steinig und weit. Entscheidend für den Erfolg sind neben grundsätzlicher Veränderungsbereitschaft vor allem innovative Strategien und ein kluges Management. Wie Lösungswege aussehen können, vermittelt das Sammelwerk “SOS Krankenhaus – Strategien zur Zukunftssicherung”. Der Titel beinhaltet 26 Beiträge, welche die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Mitherausgeberin ist Uta Rohrschneider, Geschäftsführerin der grow.up. Managementberatung, die bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheitswesen bei der Etablierung einer wertschätzenden und individualisierten Führungsarbeit unterstützt hat. In zwei Beiträgen beleuchtet sie, wie sich Veränderung im Krankenhaus durch kluge Führungsleistung erfolgreich gestalten lässt und was nötig ist, um Mitarbeiter in die Zukunft zu führen und sie für den anstehenden Veränderungsprozess zu gewinnen. Denn ein erfolgreicher Strukturwandel kann nur gelingen, wenn alle im Krankenhaus an einem Strang ziehen.

Das Buch dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern kann auch explizit als Lehrbuch eingesetzt werden. Zahlreiche Kontrollfragen, Fallbeispiele und Praxistipps innerhalb der Beiträge unterstützen den Transfer in den individuellen Krankenhausalltag und helfen Verantwortlichen bei der Planung und Umsetzung neuer Unternehmensstrategien. Unterteilt in vier übergeordnete Themenbereiche, fokussiert der Titel auf innovative Strategien zu guter Zusammenarbeit, Führung, Personalmanagement, Controlling, Notfallversorgung und Erlösoptimierung im Krankenhaus. Des Weiteren präsentieren die Autoren ausgewählte Unternehmensstrategien und offenbaren Fallstricke in der praktischen Umsetzung. Ebenso Berücksichtigung finden konkrete Überlebensstrategien für kleinere und mittlere Krankenhäuser im ländlichen Raum sowie Vorschläge, wie eine Basis geschaffen werden kann für den Weg zum “Smart Hospital”.

“SOS Krankenhaus – Strategien zur Zukunftssicherung” ist eine wertvolle Informationsquelle für alle, die mit der Planung und Umsetzung neuer Unternehmensstrategien im klinischen Bereich betraut sind. Statt visionärer Konzepte liefert der Titel vorrangig praxisnahe Strategien, deren Umsetzung auch im Kontext der aktuell schlechten Rahmenbedingungen machbar und möglich sind.

Die grow.up. Managementberatung GmbH aus Gummersbach mit Partnerbüros in München und Berlin unterstützt seit 1997 nationale und internationale Klienten in allen Fragen der Human-Resources-Strategie. In den Tätigkeitsfeldern Diagnostik, Qualifizierung und HR-Management entwickelt und implementiert grow.up. für ihre Kunden Programme, Trainings, Systeme und Instrumente, die nutzbringend, umsetzbar und motivierend sind. Das Bemühen von grow.up. stellt den Menschen als zentralen Erfolgsfaktor von Unternehmen in den Mittelpunkt. Ihn gilt es, zu qualifizieren und zu entwickeln. Alle Berater der grow.up. Managementberatung GmbH haben langjährige Erfahrung in der Personalentwicklung, im Management oder in der Unternehmens- und Personalberatung. Uta Rohrschneider ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin der grow.up. Managementberatung GmbH und Gesellschafterin der LUXXunited GmbH sowie Co-Leiterin der LUXXacademy. www.grow-up.de

