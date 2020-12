Neuerscheinung: Robotic Process Automation in Unternehmen

Fachbuch zum Thema: Praxisorientierte Methoden und Vorgehensweisen zur Umsetzung von

RPA-Initiativen

Das Automatisieren von Prozessen gilt als Schlüsselelement für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Insbesondere Robotic Process Automation (RPA) bietet ein großes Potenzial, manuell geprägte Prozesse durch Roboter in Form von Softwarelösungen zu automatisieren. Die Nachfrage nach RPA-Lösungen ist groß, aber nicht jedes Projekt führt zum gewünschten Erfolg.

Die Autoren befassen sich mit Vorgehensmodellen und Methoden zur erfolgreichen Einführung und Umsetzung von RPA-Initiativen. Sie erörtern kritische Erfolgsfaktoren und nennen konkrete Kennzahlen zum Wertbeitrag von RPA. Es werden innovative Technologien wie Process Mining, Task Mining und Künstliche Intelligenz im Kontext mit RPA erklärt und diskutiert. Die Autoren beschreiben Use Cases und Projektbeispiele und berichten von den daraus gewonnenen praxisrelevanten Erkenntnissen.

Es werden Projektvorgehensweisen von der Initiierung über die Integration bis hin zur Operationalisierung von RPA-Initiativen mit den entsprechenden Handlungsfeldern auf Basis von agilen Methoden detailliert behandelt. Darüber hinaus werden die wichtigsten technologischen Aspekte dargestellt und sowohl Chancen als auch Herausforderungen und Stolpersteine thematisiert. Des Weiteren beschäftigen sich die Autoren mit dem von Gartner priorisierten Automatisierungstrend “Hyperautomation”: eine Kombination aus verschiedenen Technologien wie z. B. RPA, Process Mining, Künstliche Intelligenz (KI) oder Business Process Management (BPM). Es werden die theoretischen Grundlagen und Techniken des Process Minings sowie das Zusammenspiel mit RPA erläutert und die horizontale Integration von RPA mit Process Mining, Task Mining und BPM dargelegt. KI und Machine Learning im Zusammenhang mit der Prozessautomatisierung wird fachlich eingeordnet und u. a. am Beispiel des Einsatzes von virtuellen Assistenten in der Kundenkommunikation erläutert. Use Cases, Praxisbeispiele und Ausführungen zu Anwendungen und Lösungen sowohl branchenübergreifend als auch branchenspezifisch mit unterschiedlichen Problemstellungen und Methoden veranschaulichen die Thematik. Dabei wird u. a. auch die Rentabilität (Bearbeitungszeit sowie Implementierungs- und Betriebskosten) von zu automatisierenden Prozessen bewertet und konkret anhand zweier Prozessbeispiele berechnet.

Zielgruppe:

Das Buch richtet sich an Manager und Praktiker, die sich mit der Prozessautomatisierung und insbesondere mit RPA-Initiativen in Unternehmen beschäftigen, und ebenso an Lehrende und Studierende, die Kenntnisse im Umfeld von Robotic Process Automation erwerben wollen.

Die Autoren des Buches:

Fabian Bechtold, Protiviti Deutschland GmbH; Frank Benecken, Nuance Communications, Inc.; Rahman Fakhani, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Victor Follenweider, Protiviti Deutschland GmbH; Angela-Sophia Gebert, Celonis SE; Dr.-Ing. Maik Hollmann, Dr. Hollmann & Kammel Management Consultants Partnerschaft; Jerome Geyer-Klingeberg, Celonis SE; Matthias Koch, GISA GmbH; Frank Körner, data experts gmbh; Sascha Krauskopf, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Christoph Lautenschläger, rku.it GmbH; Sabine Prätsch, GISA GmbH; Tom Thaler, Software AG

Bibliographische Angaben:

Robotic Process Automation in Unternehmen: Praxisorientierte Methoden und Vorgehensweisen zur Umsetzung von RPA-Initiativen, hrsg. von Christiana Köhler-Schute, Berlin: KS-Energy-Verlag, 2020, 171 Seiten, geb. Ausgabe, 35,90 EUR, ISBN 978-3-945622-11-7

Der KS-Energy-Verlag, Berlin, veröffentlicht seit über 20 Jahren Fachbücher zu aktuellen IKT-Themen. Zunächst wurden im Zuge der Liberalisierung ausschließlich Fachbücher über IT-Themen in der Energiewirtschaft veröffentlicht. Heute werden aktuelle sowohl branchenfokussierte als auch branchenübergreifende Themen aufgegriffen.

