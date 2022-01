Neuerscheinung Ratgeberbuch „Der Karate Code – Erfolg mit System“

Aus der Kampfkunst entwickeltes Erfolgssystem, um Ziele zu erreichen und die Lebensenergie dauerhaft zu steigern

Köln, 12.01.2022 – Erfolgreich im Beruf, glücklich in der Beziehung und dazu sportlich und fit zu sein, das wünschen wir uns. Mit dem Karate Code erhält der Leser einen Werkzeugkasten an die Hand, der diese Lebensziele erreichbar macht.

Buchautor und Unternehmer Frank Mühlenbeck veröffentlicht mit dem „Karate Code“ sein zehntes Buch, das sich erstmalig nicht mit Online-Marketing beschäftigt. Seit den achtziger Jahren betreibt der Autor Karate. Innerhalb der letzten 10 Jahre entwickelte er das Konzept des Karate Codes und verdichtete es zu einem ganzheitlichen System. Im Buch lüftet er 36 Geheimnisse aus der Kampfkunst und überträgt sie mit anschaulichen Geschichten auf das Leben. Damit ist der Karate Code ein einzigartiges Erfolgssystem zur Erreichung der eigenen Lebensziele und zur langfristigen Gewinnung von Lebensenergie.

Eckdaten zum Buch:

-Autor Frank Mühlenbeck

-Der Karate Code – Erfolg mit System: Wie Du die Geheimnisse der Kampfkunst für Deinen Lebenserfolg nutzt

-168 Seiten, Taschenbuch, eBook

-Verlag Books on Demand – Norderstedt

Über den Autor Frank Mühlenbeck

Frank Mühlenbeck ist Familienvater, mehrfacher Buchautor, Unternehmer und Karateka. Er begann mit den Kampfkünsten Judo und Karate Mitte der achtziger Jahre. Neben Ausflügen in andere Kampfkünste wie Krav Maga und Wing Tsun entwickelte er seine Fähigkeiten im Karate konsequent weiter und hat Erfahrungen sowohl im Goju-Ryu-Stil als auch im Shotokan-Stil. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Köln gründete er in 20 Jahren 19 Unternehmen, die sich allesamt mit Internet-Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Darüber hinaus publizierte er zehn Bücher, neun davon über Wissensgebiete im Online-Marketing. Das hier vorliegende zehnte Buch ist das erste Werk abseits seiner klassischen Marketingliteratur, an dem er insgesamt 10 Jahre arbeitete und das er als Träger des 3. Dans veröffentlichte.

Kontakt

Bei Interesse an einem Rezensionsexemplar, einem Interview oder Bildmaterial senden Sie uns Ihre Anfrage an: anfragen@digitaldiamant.de

Frank Mühlenbeck

Digital Diamant GmbH

Horbeller Straße 31

50858 Köln

