Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote auf dem Katamaran“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Hemmo Ibeling wird auf dem Großen Meer erschossen! Kommissar Steen steht vor einem Rätsel – denn der Tote war allgemein beliebt. Doch plötzlich tun sich Abgründe in der Vergangenheit des Toten auf …

Ein ungewöhnlicher Tatort, ein verschwundener Laptop und Streitigkeiten in der Familie des Toten – an Spuren, die verfolgt werden müssen, fehlt es in dem neuen Fall für die Kripo Emden nicht! Bald wird deutlich, dass der Schlüssel für die Lösung des Falles in der Vergangenheit liegt und der Mörder weiterhin auf Rache sinnt!

Zum Inhalt von „Der Tote auf dem Katamaran“:

Schock am Großen Meer in Ostfriesland! Bei einer Fahrt auf seinem Katamaran wird der Verleger Hemmo Ibeling brutal erschossen. Der Besitzer des Ibeling-Verlags, der sich auf ostfriesische Heimatliteratur spezialisiert hat, galt als herzensguter Mann und großer Wohltäter. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, Hemmo aus dem Leben zu reißen?

Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden finden heraus, dass es innerhalb der Familie Ibeling große Spannungen und Interessenskonflikte gab. Außerdem ist der Laptop des Toten wie vom Erdboden verschluckt. Findet sich auf dem verschwundenen Gerät die entscheidende Spur zur Lösung des Falls?

Nach und nach offenbaren sich den Ermittlern tragische Ereignisse aus der Vergangenheit. Und die Gewissheit, dass der Zorn des Täters keineswegs gestillt ist …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“, „Der Tote im Torfschiff“ und „Der Tote im Ferienhaus“ ist jetzt mit „Der Tote auf dem Katamaran“ der zehnte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote auf dem Katamaran“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote auf dem Katamaran“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B097DSJG7N sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-tote-auf-dem-katamaran-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_35245304-1.

