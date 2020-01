Neuerscheinung: Es gibt keinen PLANET B

Das Handbuch für die großen Herausforderungen unserer Zeit

(Zürich, Januar 2020)

Klimawandel, Welternährung, Biodiversität, Plastikmüll – die Liste der akuten Weltprobleme scheint endlos. Doch was ist am dringendsten, was bringt uns wirklichen Lösungen näher? Wie können wir den CO2-Ausstoß nachhaltig minimieren? Sollten wir alle Vegetarier werden? Wie können wir die Kontrolle über die rasante technogische Entwicklung behalten? Und vor allem: Was kann jeder Einzelne konkret tun?

Es gibt keinen Planet B von Mike Berners-Lee ist kein Kassandra-Buch, sondern ein ebenso umfassendes wie unterhaltsam geschriebenes Handbuch eines Experten, der über die drängendsten Probleme der Menschheit seit Jahren wissenschaftlich forscht, diese substanziell analysiert hat und nun erstmals konkrete und gangbare Lösungswege aufzeigt.

Untermauert von belegten Fakten und Analysen, liefert Mike Berners-Lee ein wirklich umfassendes Bild der großen Herausforderungen unserer Zeit in Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Dabei geht er den Ursachen dieser Probleme auf den Grund, hinterfragt konsequent unsere Lebens- und Denkweisen und eröffnet den Blick auf Lösungen, zu denen jeder einzelne von uns konkret und sofort beitragen kann.

Stimmen zum Buch:

Ein dringend benötigtes, enorm wichtiges und sehr verständliches Handbuch für wirklich jeden auf unserem leidgeprüften Planeten. (Mark Cawardine, Co-Autor von Die letzten ihrer Art)

Eine lebendige und überzeugende Einschätzung dessen, was mit der Biosphäre und den Ressourcen unserer Erde geschieht.

Martin Rees, Astronomer Royal

Mike Berners-Lee predigt nicht, sondern teilt seine profunden Einsichten mit Witz und Wärme. Sein Buch passt ausgezeichnet in diese Zeit. (David Shukman, Wissenschaftsredakteur BBC)

Eine Leseprobe zum Buch finden Sie hier: Leseprobe Planet B

TV-Beitrag zum Buch in der ARD-Mediathek: Planet_ttt

Mike Berners-Lee

Es gibt keinen Planet B – Das Handbuch für die großen Herausforderungen unserer Zeit

320 Seiten, Hardcover, Euro (D) 25.00 | Euro (A) 25.70 | CHF 33

ISBN 978-3-03876-530-1 (Midas Management)

Der Autor:

MIKE BERNERS-LEE ist Professor am Institut für Soziale Zukunft an der Lancaster University. Dort entwickelt er praktische Werkzeuge, um über die Zukunft nachzudenken, und forscht über die globale Ernährung und den CO2-Ausstoß. Er ist der Gründer von Small World Consulting, einem Schwesterunternehmen der Lancaster University, das mit Unternehmen weltweit kooperiert – vom Global Player bis zum Kleinunternehmer. Er ist der jüngere Bruder von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Internets und hat bereits zwei Bücher geschrieben: How Bad are Bananas? und The Burning Question, das von Al Gore als faszinierend, wichtig und höchst empfehlenswert beschrieben wurde.

Mehr Infos unter: http://theresnoplanetb.net

