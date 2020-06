Neuer Vortrag von Dr. Sabine Schonert-Hirz (“Dr. Stress”)

Mit Smart Phone und Smart Brain – So entwickeln Führungskräfte ihre Power-Skills für die Welt 4.0

Soft Skills war gestern. Nice to have, aber eher etwas für Warmduscher. Jetzt stellt sich heraus, dass wir ohne die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten in der digitalen Welt untergehen. Denn diese Skills sind das Einzige, was intelligente Maschinen nicht können. Deshalb sind sie die Grundlage unserer Arbeitsfähigkeit 4.0. – unsere Power Skills! Ob eine Führungskraft vor Ort oder virtuell führt – sie braucht keine Verteufelung der digitalen Arbeitswelt, sondern genau das Gegenteil!

In dem neuen Vortrag von Dr. Sabine Schonert-Hirz erfährt das Publikum, wie diese drei Powerskills Empathie, Lernfähigkeit und Kreativität im Gehirn organisiert sind, wie man mit Hilfe von digitalen Geräten wie z.B. dem Smart-Phone das Beste aus den Skills herausholt und was man besser nicht tun sollte, damit die Powerskills nicht durch die Technik disruptiert werden. Ergebnis: Mehr Produktivität, Erfolg und Entspannung.

Seit über 25 Jahren ist Dr. Sabine Schonert-Hirz gefragte Stressmanagement-und Gesundheitsexpertin. Bekannt wurde sie als Moderatorin und Filmautorin für verschiedene Gesundheitssendungen im WDR- und NDR-Fernsehen. Seit 1983 ist sie selbständige Unternehmensberaterin, Referentin und Trainerin, lebt in Berlin.

Nach einem einjährigen Selbstexperiment 2016 mit 24/7 Online-Erreichbarkeit konzentriert sie ihre Arbeit zunehmend auf den Themenbereich “Digitaler Stress”. Dr. Schonert-Hirz bietet Vorträge und Webinare an zu den Themen “Digitale Resilienz”, “Überleben im Homeoffice”, “Führung auf Distanz” und “Mit Smart Phone und Smart Brain – So entwickeln Sie Ihre Power-Skills für die Welt 4.0”.

