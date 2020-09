Neuer Spaß für Kreative: Holzpendeluhr in Eulenform

Eulen liegen schon seit geraumer Zeit voll im Trend. Sie zieren Kleidung, Geschirr, Taschen, Bettwäsche und ab sofort auch die heimischen Regale und Kommoden. Mit einem brandneuen 3D Puzzle aus Holz kann nun nämlich jeder seine eigene Eulen Puzzle als Pendeluhr selbst basteln. Da im Lieferumfang bereits alles enthalten ist, was zum Zusammenbau erforderlich ist, können Eulen-Fans auch gleich loslegen.

Eine Eule in rund 160 Einzelteilen

Das 3D Puzzle aus Holz besteht aus insgesamt 161 Teilen. Doch keine Sorge: Dank der ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung ist der Zusammenbau gar kein Problem. Klebstoff und Werkzeug werden nicht benötigt, hilfreich ist allenfalls eine Portion Fingerspitzengefühl. Die einzelnen Teile sind absolut exakt geformt und passen perfekt zueinander: nichts klemmt oder verkantet sich. Natürlich ist die liebenswerte Eule anschließend voll funktionsfähig. Sie zeigt präzise die Uhrzeit an und macht mit einem stilvollen Pendel auf sich aufmerksam. Die formschönen Zeiger werden selbstverständlich mitgeliefert. Fertig zusammengebaut beeindruckt die Eulenuhr mit der stattlichen Größe von 215 mal 125 mal 260 Millimetern. So fungiert sie überall als raffinierter Blickfang.

Auch als Geschenk eine tolle Idee

Unter dem Weihnachtsbaum, zum Geburtstag oder einfach als liebevolle Aufmerksamkeit für zwischendurch, das 3D Puzzle aus Holz ist eine ideale Geschenkidee für alle Hobbybastler und Eulen-Liebhaber. Die Pendeluhr kommt im Wohnzimmer genauso gut zur Geltung wie auf dem Schreibtisch oder im Kinderzimmer. Wenn sich die Holz-Zahnrädchen drehen und die Eule quasi zum Leben erweckt wurde, kann sich wohl niemand der Faszination dieser außergewöhnlichen Uhr entziehen. Und wer gar nicht genug von dem innovativen 3D Puzzle aus Holz bekommen kann, findet im Shop noch viele weitere interessante Modelle. Flugzeuge beispielsweise, aber auch Riesenräder, Schiffe und Murmelbahnen. Kreative Köpfe könnten hier also eine neue Leidenschaft für sich entdecken, die garantiert nie langweilig wird und immer eine kleine Herausforderung darstellt.

Bequem online bestellen

Die Pendeluhr in Eulenform lässt sich ganz bequem online bestellen. Interessierte Bastler können sich vorab schon einmal einen realistischen Eindruck vom fertigen Modell verschaffen, denn der Anbieter stellt auf seiner Webseite anschauliche Videofilme zur Verfügung, die das fertige 3D Puzzle aus Holz in Aktion zeigen. Das in Esslingen am Neckar ansässige Unternehmen legt grundsätzlich großen Wert auf eine hochwertige Qualität aller MagicHolz-Modelle. Es hat sich das Ziel gesetzt, Technik, Kunst und Kreativität auf harmonische Weise miteinander zu verbinden. Aus dieser Symbiose entstehen erstaunliche kleine Kunstwerke, die verblüffen und zum Staunen und Betrachten einladen.

