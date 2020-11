Neuer Online Shop Cats & Dogs Design

bietet personalisierbare Mode mit tierischen Motiven und mehr

Cats & Dogs Design mit tierisch originellen Geschenkideen für alle Katzenfreunde und Hundefans. Für alle Tierfreunde und Tierliebhaber gibt es ab sofort einen neuen Online Shop mit individuell bedruckbarer Fashion von T-Shirt bis Hoodie. Das kann ein Foto vom felligen Freund auf dem Pullover ebenso sein wie ein Katzenporträt auf der Maske. Personalisierbare Produkte als originellen Geschenkideen wie mit Sprüchen, Namen und Fotos bedrucke Tassen und Becher sind ebenfalls bei Cats & Dogs Design zu bestellen. Ob Fashion für Hoodie, Pullover und Co. oder originelles Designs nach deinen Wünschen für Tassen im Home Office oder in der Familie, der neue Online Shop bietet Geschenke mit tierischer Note und persönlichem Style für jede Gelegenheit. Ob Pullover für Herren mit Pfotenabdruck oder T-Shirt mit Katzengesicht im Comic Style, bei Cat & Dogs ist vieles möglich, was Tierfreunde das Herz wärmt und einfach tierischen Spaß macht. Daneben können Kunden im Shop auch nach anderen Dingen als coole Geschenkidee für liebe Menschen stöbern: Ob Trinkflasche für den nächsten Ausflug mit dem Aussie, ein süßes Armband mit dem Namen der besten Freundin oder eine stylische Handyhülle als cooles Fashion Item, die Macher des in Viersen in Nordrhein-Westfalen ansässigen Shops drucken technisch perfekt vom Kunden geknipste Fotos und Schnappschüsse als Motiv auf Mode, Tassen und mehr.

Originelle Geschenkideen wie personalisierte Fashion für Katzen- und Hundefreunde

Geschenkeideen, die originell sind und gleichzeitig nicht übertrieben teuer sind, diese Idee hatte Firmengründerin Sabine Meininghaus mit ihrem neuen Online Shop Cats Dogs Design. Die Shop-Betreiberin hat selber ein großes Herz für Tiere und liebt Katzen ebenso sehr wie Hunde. Da lag es nahe, aus der tierischen Leidenschaft ein Business zu machen und die Idee, Fashion für Männer und Frauen als mit dem Porträt des Lieblings personalisierbare Mode anzubieten, war geboren. Verkauft werden dabei im Online Shop ausschließlich modische Textilien wie Hoodie, T-Shirt und Pullover von hochwertiger Qualität. Alle T-Shirts, Hoodies und Pullover gibt es im Shop sowohl für Frauen als auch für Männer in stylischen Farben und in verschiedenen Größen von S bis 5XL zu bestellen. Wer möchte, kann sich die I-Pieces mit Tiermotiv gleich fix und fertig in trendigen Designs schicken lassen oder gibt eine Bestellung für personalisierbare Produkte bei den Textilien auf.

T-Shirts und andere Textilien mit Pfotenabdruck oder Porträt vom eigenen Haustier

Sehr originell und ein individuelles und einmaliges Geschenk für liebe Tierfreunde ist die Möglichkeit, sich die Textilie wie Hoodie, Pullover oder T-Shirt mit dem Bild des eigenen Kuschelmonsters oder einem Pfotenabdruck vom eigenen Haustier individuell als personalisierbare Produkte gestalten zu lassen. Dafür suchen sich Shop-Kunden aus der Kategorie “Bekleidung” mit wenigen Klicks das passende Produkt wie Personalisierter Kapuzenpullover – lade dein eigenes Bild hoch aus. In wenigen Schritten lässt sich so die gewünschte Textilie wie hier das Hoodie für Frauen personalisiert nach Wunsch bestellen. Das gilt übrigens bei der Mode für Männer genauso. Auszuwählen sind dabei nicht nur Größe und Farbe, sondern personalisierte Designs nach Wunsch mit einem als Datei hochzuladenden Foto. Ein weiteres Angebot in der Kategorie Textilien ist lustig bedruckte Fashion im Comic-Style nach dem Bild vom eigenen Tier.

Allerlei als Geschenk und Mitbringsel wie Trinkflaschen im tierischen Comic-Style

Außer Textilien als personalisierbare Produkte oder als fix und fertig mit coolen Sprüchen bedruckte Fashion wie ein T-Shirt für Tierfreunde bietet der neue Online Shop Cats & Dogs Design auch kreativ mit Tiermotiven und tierischen Sprüchen gestaltete Tassen aus hochwertiger Keramik oder für Camper und Trekker aus leichter, unzerbrechlicher Emaille. Weitere Produkte wie im tierischen Comic-Style gestaltete Trinkflaschen sowie Masken mit Katzen- oder Hundegesicht runden die vielseitige Produktpalette von Cats & Dogs Design ab.

Weitere Informationen und Kontakt:

Cats Dogs Design

Inhaberin: Sabine Meininghaus

Bendstr. 21,

D-41747

Telefon: 0800 802 229 97

Web: https://www.cats-dogs-design.com

E-Mail: support@cats-dogs-design.com

