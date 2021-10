Neuer Lehrplan für den ISTQB Advanced Level Test Analyst

Komplettes Training in nur 3 Tagen mit dem neuen Lehrplan – Den ISTQB Advanced Level Test Analyst jetzt bei Expleo Academy buchen

Die Expleo Academy freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort und termingerecht der ISTQB® Certified Tester Advanced Level Test Analyst nach dem neuen Lehrplan (Version 2019) angeboten wird.

Ab 04. August 2021 darf die Test Analyst Zertifizierungsprüfung auf Deutsch nur noch nach dem neuen Lehrplan durchgeführt werden.

Das neue Test Analyst (TA)-Training hat im Vergleich zum alten TA-Training eine reduzierte Kursdauer.

Inhaltliche Änderungen:

Dieses Training ist auf Basis des Lehrplans „ISTQB® Certified Tester Advanced Level Syllabus Test Analyst, Version 2019, deutschsprachige Ausgabe von German Testing Board e.V.“ aufgebaut.

Im neuen Training ist dem allgemeinen Trend der Software-Entwicklung in Richtung iterative Software-Entwicklung wie Agile sowie der Testautomatisierung mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden. Außerdem orientieren sich die Qualitätsmerkmale am ISO Standard 25010 (statt wie bisher ISO 9126).

Das neue Training beinhaltet nur noch sechs Kapitel (statt wie bisher sieben). Alle Kapitel außer dem Kapitel 4 „Das Testen von Softwarequalitätsmerkmalen“ wurden gekürzt.

Das Kapitel 1 wurde schlanker und befasst sich mit den Aufgaben des Test Analysten im Testprozess. Der Testprozess in diesem Lehrplan ist nun angeglichen an den definierten und beschriebenen Testprozess nach dem neuen Lehrplan des ISTQB Certified Tester Foundation Level. D. h. die Definition des Testprozesses im Foundation Level und im Advanced Level Test Analyst sind nun konsistent zueinander.

Das Kapitel 2 beinhaltet zur Gänze die Aufgaben des Test Analysten beim risikobasierten Testen.

Das Kapitel 3 stellt nach wie vor den Schwerpunkt des Trainings dar und beinhaltet die Black-Box-Testmethoden. Die Methode Wertebereichsanalyse und Ursache-Wirkungs-Graph-Analyse werden im neuen Lehrplan nicht mehr behandelt. Aus diesem Kapitel kommt ca. die Hälfte der Fragen zur Prüfung.

Das Kapitel 4 wurde ausgebaut und behandelt die Softwarequalitätsmerkmale (nach ISO 25010). Der Umfang des fachlichen Tests ist erweitert worden und umfasst nun u. a. auch die Übertragbarkeitstests.

Das Kapitel 5 befasst sich nach wie vor mit Reviews und dem Einsatz von Checklisten in Reviews.

Im neuen Lehrplan wurde das frühere Kapitel „Fehlermanagement“ ersatzlos entfernt.

Das neue Kapitel 6 „Testwerkzeuge und Testautomatisierung“ ist um den Ansatz „Schlüsselwortgetriebene Testautomatisierung“ um ein eigenständiges Unterkapitel erweitert worden.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Inhalte des neuen TA-Trainings an die Marktbedürfnisse und die derzeitige Testpraxis angepasst und modernisiert wurden.

Zulassung zur Zertifizierungsprüfung:

Voraussetzung für die Prüfung zum ISTQB® Test Analyst ist das erworbene Zertifikat zum ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL®).

Prüfungsstruktur:

Die Prüfungsdauer beträgt 120 Min. (statt bisher 180 Min.). Entspricht die Prüfungssprache nicht der Muttersprache des Kandidaten, kann die Prüfungszeit um 25% bzw. 15 Minuten verlängert werden (nach Anmeldung).

Die Prüfung findet wie bisher als eine Multiple Choice-Prüfung statt.

Dabei sind 40 Fragen (statt bisher 60) zu beantworten und maximal 80 Punkte zu erreichen. Bei mindestens 65% richtig beantworteten Fragen (52 Punkte) gilt die Prüfung als bestanden.

Link zur Originalmeldung: https://expleoacademy.com/dach/istqb-advanced-level-test-analyst-training-in-3-tagen/

Alle Schulungen und Trainings:

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software und Performance Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®), Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe) sowie Prozessqualität und Prozessmanagement (Lean Six Sigma). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen. Die Academy ist Teil der Expleo Group, die weltweit Engineering, Beratungs- und IT-Dienstleistungen für die Industrie anbietet.

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®) und Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen.



