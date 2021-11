Neuer Lehrgang: Fachkraft für Kommunales Gesundheitsmanagement

Ab 2022 bietet die BSA-Akademie einen neuen Lehrgang im Bereich Gesundheitsförderung an

Kommunales Gesundheitsmanagement in Quartieren, Kommunen oder Landkreisen

Der neue BSA-Lehrgang qualifiziert die Teilnehmenden dazu, gesundheitsfördernde Strukturen in kommunalen Settings zu entwickeln. Dies bietet z. B. Mitarbeitenden von Fitness- und Gesundheitsunternehmen die Möglichkeit, Kooperationen mit Kommunen sowie den angrenzenden Settings, wie Schulen oder Kitas, beispielsweise im Bereich Bewegung einzugehen.

Für wen ist der Lehrgang geeignet?

Für Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen, z. B. Gemeindeverwaltung oder Gesundheitsamt, bei einer Krankenkasse oder einer vergleichbaren Institution im Gesundheitswesen, die sich für die Einführung und Umsetzung eines Kommunalen Gesundheitsmanagements qualifizieren möchten.

Für Fachkräfte aus der Fitness- und Gesundheitsbranche, die Kooperationen mit Kommunen sowie den angrenzenden Settings, wie Schulen oder Kitas, beispielsweise im Bereich Bewegung eingehen wollen.

Für Interessierte, die – idealerweise mit theoretischen und/oder praktischen Vorkenntnissen im Themengebiet – selbstständig im Kommunalen Gesundheitsmanagement tätig werden wollen.

Die Inhalte des Lehrgangs:

Neben den Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung befasst sich der Lehrgang unter anderem mit den Themen Public Health und Epidemiologie. Zudem werden Methodenkompetenzen in den Bereichen Netzwerkmanagement sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt.

Weitere Informationen unter www.bsa-akademie.de/fkgm

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum „Bachelor of Arts“ in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement, zum „Bachelor of Science“ Sport/Gesundheitsinformatik, zum „Master of Arts“ in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum „Master of Business Administration“ Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 200.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 70 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

