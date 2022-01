Neuer Kontaktklebstoff von Ardex: Sicherer Halt ohne Lösemittel

ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber

Witten, 12. Januar 2022. Kontaktkleber sorgen bei elastischen und textilen Belägen sofort für sicheren Halt. Jetzt hat Ardex mit ARDEX AF 635 einen neuen Kontaktkleber entwickelt, der universell einsetzbar ist und die Beläge sicher am Untergrund hält – auch an kritischen Stellen wie auf Treppenstufen oder an Wänden. Hinzu kommt: ARDEX AF 635 ist lösemittelfrei und besonders emissionsarm. Damit setzt der Bauchemiehersteller seinen Weg hin zu nachhaltigeren Produkten fort.

Der neue Ardex-Kontaktkleber ist ideal für die Verarbeitung in kritischen Bereichen, die im Baustellenalltag immer wieder vorkommen. Dazu gehört die Verlegung elastischer und textiler Beläge auf Treppenstufen und an Treppenkanten ebenso wie auf Wandflächen. „Gerade bei der Verklebung an Wandflächen ist die Belastung hoch, weil das Eigengewicht des Belags eine große Rolle spielt“, sagt Martin Kupka, stellvertretender Leiter der Anwendungstechnik bei Ardex. „Aber auch bei Treppenkanten muss der Kleber den Spannungen, denen der Belag ausgesetzt ist, entgegenwirken. ARDEX AF 635 kombiniert die hohe Anfangsfestigkeit mit einer hohen Endfestigkeit und ist deshalb ideal für solche Einsatzbereiche.“ Zudem ist der neue Kontaktkleber lösemittelfrei und besonders emissionsarm – er trägt das Emicode Siegel EC1 Plus.

Einfach zu verarbeiten

Praktisch für den Baustellenablauf: Der Belag kann bereits am Vortag mit ARDEX AF 635 eingestrichen und dann zwischengelagert werden. „Nach dem Einlegen kann der Belag noch korrigiert werden. Die Verfilmung der Klebstoffschichten beginnt erst nach dem Anpressen“, erläutert Martin Kupka. Dazu werden die Klebstoffschichten mit kurzem, hohen Druck aufeinandergepresst – der Klebstoff haftet dann unmittelbar.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 930 Millionen Euro.

Firmenkontakt

ARDEX GmbH

Janin Settino

Friedrich-Ebert-Straße 45

D-58453 Witten

+49 2302 664-598

+49 2302 664-88-598

janin.settino@ardex.de

http://www.ardex.de

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

06172/9022-131

06172/9022-119

a.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.