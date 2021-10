Neuer Klassiker: Industrial-Style in Guss gegossen

Beste Technik fürs Heizen mit Holz

Hört man die Worte „Neu“ und „Klassisch“ in Kombination, so entdeckt man schnell einen Widerspruch und fragt sich: Kann etwas Neues überhaupt klassisch sein oder dauert es nicht Jahre oder sogar Jahrzehnte bis etwas zum Klassiker wird? Beim Kaminofen APELLA ist dies auf Anhieb gelungen. Denn sein trapezförmiger Korpus im Industrial-Style ist markant und modern zugleich.

Seit nunmehr 150 Jahren setzt der Ofenspezialist LEDA konsequent auf Qualität. Das ostfriesische Traditionsunternehmen stanzt die Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, rotglühendem Eisen und erstellt daraus hochwertige Feuerstätten. Denn die Eigenschaften von Guss sind einfach unschlagbar: Sehr gut wärmeleitend, extrem lange haltbar und absolut spannungsfrei. Und dieses Material bietet Gestaltungsmöglichkeiten, die kein anderer Werkstoff im Ofenbau erlaubt: So zeigen feinste Konturen in der Oberfläche schon auf den ersten Blick, dass der APELLA aus Guss geschaffen wurde.

Durch die besondere Anmutung fügt sich dieser formschöne wie platzsparende Kaminofen in jedes Wohnumfeld ein und harmoniert sowohl mit hellen als auch dunklen Möbeln. Gerade der Dialog von natürlichen Hölzern und seinem schwarzen Korpus bietet einen warmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor. Und beim Arrangement mit zeitlosem Grau ist zurückhaltende Eleganz das Maß der Dinge. Wobei die gewölbte Glasscheibe in der schwenkbaren Feuerraumtür stets eine großzügige Sicht auf das leuchtende Flammenspiel bietet.

Auch die Feuerungstechnik setzt dank modernstem Ingenieurswissen Maßstäbe. LEDA entwickelt die Brennräume im werkseigenen Technikum. Hierbei wird das Abbrandverhalten der Holzscheite unter realen Bedingungen geprüft und mit Computerverfahren perfektioniert. Das führt in der Praxis zu einem geringen Brennstoffverbrauch und niedrigen Emissionen. So vereint dieser Kaminofen umweltgerechtes und effizientes Heizen. Dies ist unter anderem auch dem neu entwickelten Volumenstromregler zuzuschreiben. Ein innovatives Luftventil im Feuerraumboden, das durch genaue Anpassung der Luftzufuhr an den Schornsteinzug einen optimierten Abbrand gewährleistet. Auf den Punkt gebracht: Technik und Gestaltung verschmelzen beim APELLA zu einer Einheit auf höchstem Niveau. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

