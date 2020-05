Neuer Hygienestandard für die Sanierung Elastischer Bodenbeläge

Medi-Floor ist für viele Arztpraxen jetzt schon der neue Hygienestandard, wenn es um die Sanierung elastischer Bodenbeläge in der Arbeitsmedizin nach TRBA250 geht.

Bargau: Der Boden-Sanierer für hygienische & elastische Praxisböden bietet seinen Elastischen Bodenbelag “Medi-Floor” für den gehobenen Hygiene-Standard in Praxen und Kliniken an. Die fugendichte Verarbeitung ersetzt die Grundreinigung und sichert eine schnellere & gründlichere Reinigung. Der Einsatz von Pflegemittel für elastische Bodenbeläge bei der Unterhaltsreinigung reduziert sich drastisch.

Die höhere PU-Vergütung erreicht dabei eine Verdoppelung der Strapazierfähigkeit des elastischen Bodenbelags, wodurch ein längere Haltbarkeit der Optik erreicht wird. Durch die 10-Jahres-Garantie auf die Einhaltung der Hygienestandards nach TRBA 250 & DIN 51130 erhalten die Kunden von “Medi-Floor” nach erfolgter Sanierung ihres Praxisbodens ein Echtheitszertifikat. Das Unternehmen beruft sich dabei auf die Bestätigung des IFR Köln – dem Institut für Fußboden- und Raumausstattung.

Der Sanierer verspricht dabei, dass es zu keinen Ausfallzeiten der Sprechstunden kommt, da der Praxisboden auf Wunsch abends oder am Wochenende vollständig saniert werden kann, ohne dabei Schränke oder Möbel in der Praxis umstellen zu müssen. Der hohe Hygienestandard geht einher mit hoher Wirtschaftlichkeit, da die Sanierung elastischer Bodenbeläge in der Medizin rund 50% günstiger ausfällt als eine komplette Neuverlegung des Praxisbodens bei gleichzeitig höherem Hygienestandard mit strapazierfährigerer Schutzschicht. Mehr Informationen zum Hygienestandard und der Wirtschaftlichkeit von der Sanierung elastischer Bodenbeläge in der Medizin durch Medi-Floor auch unter: www.medi-floor.de/praxisboden-sanieren

Über das Unternehmen Medi-Floor:

Das Team von Medi-Floor hat seinen Sitz im süddeutschen Bargau, das sich seit 2008 auf elastische Bodenbeläge spezialisiert hat. Mit Sorgfalt und viel Liebe zum Detail planen und realisieren sie die Sanierung von elastischen Bodenbelägen in Arztpraxen unter Einhaltung der neuen Hygiene-Vorschriften in der Arbeitsmedizin nach TRBA 250. Qualifizierte Mitarbeiter sichern den hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard, die durch regelmäßige Schulungen ihr Know-how kontinuierlich steigern.

Kontakt

Medi-FLOOR – Der hygienische Praxisboden

Bülent Sagdic

Hans-Fein-Straße 52

73529 Bargau

0176 – 234 82 302

kontakt@medi-floor.de

http://www.medi-floor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.