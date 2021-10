Neuer Head of Sales bei Aagon

Thomas Reisinger verstärkt Sales-Team

Soest, 18. Oktober 2021. Der erfolgreiche Client-Management-Spezialist Aagon aus Soest baut sein Sales-Team aus und beruft mit Thomas Reisinger einen international erfahrenen Vertriebsexperten nach Nordrhein-Westfalen.

Aagon befindet sich weiterhin auf Expansionskurs – trotz Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen. Weit über 2.800 Kunden aller Branchen und Unternehmensgrößen in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren seit rund 30 Jahren von den innovativen Produktentwicklungen und Dienstleistungen des Softwareherstellers mit Firmensitz im westfälischen Soest. Und Aagon wächst kontinuierlich weiter: Das Team von über 100 Mitarbeitern wird seit kurzem von Thomas Reisinger verstärkt.

Bevor Thomas Reisinger zu Aagon kam, war er viele Jahre bei dem internationalen Technologieunternehmen Arrow als Vice President Sales beschäftigt, wo er die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region verantwortete. Eine weitere Stufe seiner Karriereleiter war seine Berufung zum Geschäftsführer von Nu Horizont Eletronics. Der Wechsel zum technologiegetriebenen, inhabergeführten Softwarehaus Aagon stellt einen perfekten Meilenstein seiner Karriere dar.

„Mit Thomas Reisinger konnten wir einen international erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen, der uns bei unserer Expansionsstrategie optimal unterstützen wird“, so Wilko Frenzel, Gründer und Geschäftsführer von Aagon. „Mich begeistert – neben dem hohen technischen Niveau der ACMP-Suite – besonders, mit welchem Engagement und hoher Expertise die Mitarbeiter:innen hier ihre Aufgaben erfüllen. Das ist eine gute und belastbare Basis, den Erfolg von Aagon weiter auszubauen“, erläutert Thomas Reisinger.

Mit über 2.800 zufriedenen Kunden ist Aagon einer der Marktführer im Bereich Client Management und Client Automation für den Mittelstand. Mit der ACMP Suite – komplett Made in Germany – und dem breit aufgestellten Portofolio aus leistungsstarken Modulen wird jeder Kunde individuell betreut. Dass Aagon mit seiner Software erfolgreich ist, zeigt sich eindrucksvoll an der hohen Kundenzufriedenheit. In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als 99,4 Prozent der Kunden ihre Aagon-Lizenzen verlängert.

Bildquelle: Aagon

Bild-Download: Thomas_Reisinger

Über Aagon:

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren, und helfen so, IT-Kosten zu senken. Aagon stellt die Software-Suite ACMP her mit den Modulen Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Betriebssystemverteilung, Patchmanagement, Schwachstellenmanagement, Assetmanagement und Helpdesk. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit circa 100 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Die Produkte der Aagon GmbH werden immer wieder mit namhaften Medienpreisen ausgezeichnet: Zuletzt im Herbst 2020 mit dem IP Insider Award in Gold für das Unified Endpoint Management. Zudem konnte sich ACMP im Rahmen der unabhängigen Kundenzufriedenheits-Analyse von techconsult (Professional User Rating (PUR) IT Operations 2021) in den Kategorien Client Lifecycle Management, IT & Network Inventory Management sowie IT-Servicedesk als Champion durchsetzen – und beim Software Asset & License Management sogar den ersten Platz sichern. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com www.aagon.com

Firmenkontakt

Aagon GmbH

Henning Schlieper

Lange Wende 33

59494 Soest

02921 789 200

hschlieper@aagon.com

http://www.aagon.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087 333

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

