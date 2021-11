Neuer Geschäftsführer bei der Biowert Industrie GmbH

Jens Meyer zu Drewer übernimmt die Geschäftsführung der Biowert ab September 2021

Geschäftsführerwechsel bei der Biowert Industrie GmbH in Brensbach im Odenwald: Ab Sommer 2021 übernimmt Jens Meyer zu Drewer die Funktion des Geschäftsführers. Er tritt damit die Nachfolge von Robin Huber an, der sich einer neuen Herausforderung widmet.

Meyer zu Drewer ist Diplom-Ingenieur und verfügt über langjährige und fundierte Expertise in der Kunststoff-Branche sowie eine Fülle von Managementerfahrung. Bevor er zur Biowert kam, war er in unterschiedlichsten Leitungspositionen im Produktmanagement der Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH tätig. Zuletzt verantwortete Meyer zu Drewer die Leitung des Produktmanagements der SURTECO GmbH in Buttenwiesen, Bayern.

Der Fokus liegt darauf, Biowert zu einem der führenden Hersteller von nachhaltigen Kunststoffen auszubauen und durch Zukunftsinvestitionen die positive Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Meyer zu Drewer freut sich auf die verantwortungsvolle Herausforderung: „Nachhaltigkeit ist eines der Zukunftsthemen. Wir sollten nicht einfach Produkte herstellen, ohne zu wissen, wo die Rohstoffe herkommen und wie sie entsorgt werden können. Biowert ist dazu mit ihren Produkten und neuen Fertigungsmöglichkeiten hervorragend positioniert, wobei die Produktion innerhalb der Grasfabrik ökologisch, regional und sozial verantwortlich ist.“

Die Biowert Industrie GmbH ist ein nachhaltiges Industrieunternehmen und Energieversorger in Brensbach im Odenwald. Nach der Gründung der Biowert im Jahr 2005 wurde die Anlage am 1. Juni 2007 offiziell in Betrieb genommen. Mit hauseigener Technologie und einzigartigem Know-How stellt die Biowert die weltweit erste industrielle Grasveredelungsanlage nach den Prinzipien grüner Bioraffinierung dar. In der Bioraffinerie wird in einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft aus Wiesengras der naturfaserverstärkte Kunststoff AgriPlast, der Wärmedämmstoff AgriCell, das Düngemittel AgriFer sowie Ökostrom hergestellt.

