Presseverteiler Carpr.de

Neuer Ford Kuga: Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen um über 30 Prozent gegenüber Vorgänger reduziert

(Köln (ots)|Presseverteiler| Zu verdanken sind diese Verbrauchsvorteile nicht nur den

optimierten Verbrennungsmotoren und der Erweiterung der

Antriebspalette um elektrifizierte Versionen, sondern auch

gewichtseinsparenden Maßnahmen sowie einer verbesserten

Aerodynamik – Der kombinierte Kraftstoffverbrauch der Plug-in-Hybrid-Variante

des Ford Kuga beträgt nur 1,2 Liter/100 km bei kombinierten

CO2-Emissionen von 26 g/km – Ford wird bis Ende 2021 insgesamt 18 Modelle mit

elektrifizierten Antrieben in Europa auf den Markt bringen

Die neue, dritte Generation des Ford Kuga – die Händler-Markteinführung in

Deutschland ist für den 25. April geplant – wird durch eine sehr gute

Kraftstoffeffizienz und entsprechend niedrige CO2-Emissionen überzeugen: Die

Verbesserung, bezogen auf das gesamte Motorenangebot, beträgt gegenüber der Kuga

Vorgänger-Generation über 30 Prozent. Einer der Gründe liegt darin, dass die

neue Kuga-Generation nicht nur als Benziner und Diesel lieferbar ist, sondern

erstmals auch in drei elektrifizierten Varianten: als Mild-Hybrid mit

48-Volt-Technologie, als Plug-in-Hybrid und, ab Ende des Jahres bestellbar, als

Voll-Hybrid. Der neue Kuga ist damit die erste Ford-Baureihe, für die zusätzlich

zu Benzin- und Dieselantrieben auch drei elektrifizierte Versionen verfügbar

sein werden. Dies wirkt sich positiv auf den Verbrauch und auf die

CO2-Emissionen aus.

Ein Beispiel ist der Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV)*. Er verbindet den

Reichweitenvorteil und die Flexibilität eines konventionellen Verbrennungsmotors

mit der hohen Energie-Effizienz und der Laufkultur eines batteriebetriebenen

Elektromotors. Das Plug-in-Hybrid-System setzt sich zusammen aus einem 2,5 Liter

großen Vierzylinder-Benziner, der nach dem Atkinson-Zyklus arbeitet, einem

Elektromotor sowie einer Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von

14,4 Kilowattstunden (kWh). Gemeinsam entwickelt dieses Antriebssystem eine

Leistung von 165 kW (225 PS), die über ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe auf

die Straße gebracht wird (Benziner: 112 kW/152 PS // E-Motor: 97 kW/131 PS).

Rein elektrisch, und damit lokal emissionsfrei, kann der Kuga Plug-in-Hybrid bis

zu 56 Kilometer (WLTP) zurücklegen – er eignet sich daher ideal für Fahrten

durch Zonen mit hohem Verkehrsaufkommen oder in Umweltzonen. Der kombinierte

Kraftstoffverbrauch beträgt nur 1,2 Liter/100 km bei kombinierten CO2-Emissionen

von 26 g/km.

Zu verdanken sind diese Verbrauchs- und CO2-Vorteile der neuen Kuga-Generation

aber nicht nur den optimierten Verbrennungsmotoren und der Erweiterung der

Antriebspalette um elektrifizierte Versionen, sondern darüber hinaus auch

gewichtseinsparenden Maßnahmen sowie einer verbesserten Aerodynamik.

Konsequente Verwendung von Aluminium

Der neue Kuga ist das erste SUV-Modell von Ford, das auf der für den weltweiten

Einsatz konzipierten C2-Fahrzeugarchitektur basiert – auf der auch die aktuelle

Ford Focus-Generation aufbaut. Sie ermöglicht eine Gewichtseinsparung von rund

80 Kilogramm gegenüber den Vorgängermodellen mit vergleichbaren

Antriebssträngen. Dabei zeichnet sich die neue C2-Plattform zugleich durch eine

circa zehn Prozent verwindungssteifere Fahrzeugstruktur aus.

Durch die konsequente Verwendung von Aluminium konnte Gewicht eingespart werden

– so zum Beispiel 6,8 Kilogramm dank Querlenkern aus Aluminium und 6,1 Kilogramm

dank Stoßfängerträgern aus Verbund-Aluminium. Weitere Gewichtseinsparungen

konnten beim neuen Kuga beispielsweise durch leichtere Teppiche und Stoßdämpfer

sowie bei eher unscheinbaren Details wie etwa den Neodym-Lautsprechern des

Audiosystems erzielt werden. Das Bremssystem des neuen Kuga wiegt ein knappes

Kilogramm weniger als die Bremsanlage der Vorgänger-Generation.

Auch die aerodynamische Effizienz konnte im Vergleich zur ausgehenden Generation

trotz insgesamt größerer Fahrzeugabmessungen verbessert werden. Eine optimierte

Unterbodenabschirmung, verbesserte Türdichtungen und eine bündig montierte

Dachreling tragen zu einer Reduzierung des Luftwiderstands von fast vier Prozent

bei.

18 elektrifizierte Modelle bis Ende 2021 Ford wird bis Ende 2021 insgesamt 18

Modelle mit elektrifizierten Antrieben in Europa auf den Markt bringen, davon

alleine 14 Modelle bis Ende dieses Jahres. In Zukunft sollen alle Pkw-Baureihen

von Ford auch in mindestes einer elektrifizierten Version erhältlich sein.

Das Kuga-Motorenangebot zur Markteinführung Außer dem Kuga Plug-in-Hybrid gibt

es diese Baureihe zum Marktstart auch als

– Kuga EcoBlue Hybrid* (48 Volt-Technologie). Es handelt sich

dabei um die Kombination aus einem 100 kW (150 PS) starken

2,0-Liter-Dieselmotor, der bei geringeren Drehzahlen von einem

Elektromotor unterstützt wird – genauer: von einem per

Zahnriemen angetriebenen Starter-Generator. Dies wirkt sich

positiv auf den Verbrauch und auf die Abgasemissionen aus: Der

neue Kuga EcoBlue Hybrid verbraucht im kombinierten

WLTP-Normdurchschnitt lediglich 4,4 – 4,3 Liter/100 km und

emittiert 115 – 111 Gramm CO2 pro Kilometer**.

– Kuga EcoBoost-Benziner mit 1,5 Litern Hubraum* und einer

Leistung von wahlweise 88 kW (120 PS) oder 110 kW (150 PS).

Dieser Dreizylinder zeichnet sich durch eine intelligente

Zylinder-Steuerung aus, die Ford als erster Automobilhersteller

überhaupt für Dreizylinder-Motoren eingeführt hat. Der

kombinierte Verbrauch beträgt für die 88 kW-Version 5,9 – 5,6

l/100 km (CO2-Emissionen: 134 – 127 g/km) und für die 110

kW-Variante 5,9 – 5,5 l/100 km (CO2-Emissionen: 133 – 125 g/km).

– Kuga EcoBlue-Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Liter Hubraum* (88

kW/120 PS) beziehungsweise mit 2,0 Liter Hubraum* (140 kW/190

PS). Der kombinierte Verbrauch beträgt für die 88 kW-Version

(6-Gang-Schaltgetriebe) 4,3 – 4,2 l/100 km (CO2-Emissionen: 113

– 109 g/km) und für die 140 kW-Variante (8-Gang-Automatik) 5,0 –

4,8 l/100 km (CO2-Emissionen: 131 – 127 g/km).

Link auf Bilder

Über diesen Link sind Bilder vom neuen Ford Kuga abrufbar:

http://kuga.fordpresskits.com

* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga Plug-In Hybrid in l/100 km: 1,2

(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 26 (kombiniert)**

* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga EcoBlue Hybrid in l/100 km: 4,4 – 4,3

(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 115 – 111 (kombiniert)**

* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga mit 1,5-Liter-EcoBoost-Benzinmotor in l/100

km: 5,9 – 5,5 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 134 – 125 (kombiniert)**

* Kraftstoffverbrauch des Ford mit 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotor in l/100 km:

4,6 – 4,2 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 123 – 109 (kombiniert)**

* Kraftstoffverbrauch des Ford 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor in l/100 km: 5,0 –

4,8 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 131 – 127 (kombiniert)**

**Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn.

5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit

harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World

Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren

Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,

typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen

Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der

realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen

Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach

dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen

WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte

beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem

1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage

herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben

andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht

Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den

verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die

CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung

des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und

anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung

hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum

offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die

CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen

werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich

erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter

mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis

und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung

im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.

Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

Pressekontakt:

Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

0221/90-17518

ihennen1@ford.com