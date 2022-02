Neuer Corona Schnelltest – genau wie ein PCR Test, schnell wie ein Antigen-Test

Viele sind stolz darauf, dass ein hervorragender Impfstoff von einer deutschen Firma entwickelt wurde. Ähnliches könnte nun mit einem Corona Test gelungen sein, der sowohl schnell als auch genau ist.

München, 04.02.2022 – Neuer Corona Test kombiniert Schnelligkeit und Genauigkeit

Aktuell erschrecken uns Meldungen, dass die Testkapazität für Corona Tests knapp wird. Was ist das nur mit diesen Tests. Am Anfang der Pandemie waren sie knapp und man musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Dann wurden sie zum selbstverständlichen Teil des Alltages. Langsam schien es, als ob sie überflüssig würden, viele Testzentren wurden geschlossen. Und scheinbar urplötzlich sind sie wieder gefragt wie nie und scheinbar so knapp, dass man wieder über eine Priorisierung nachdenkt.

Schnell und ungenau oder präzise und langsam?

Als ob das nicht schon verwirrend genug wäre, häufen sich Meldungen von falschen Testergebnissen. Nach Untersuchungen des Paul-Ehrlich-Institutes sind über 20 Prozent der verfügbaren Antigenschnelltests ungenau und verfehlen die vorgegebenen Qualitätskriterien. Es wird immer wieder über verwirrende, unterschiedliche Testergebnisse innerhalb kürzester Zeit berichtet. Deshalb werden PCR Tests empfohlen. Leider ist die Auswertung dieses Tests sehr viel aufwändiger, so dass es je nach Auslastung auch manchmal mehrere Tage dauern kann, bis das Testergebnis vorliegt.

Das kann sehr ärgerlich sein, wenn man das Ergebnis benötigt, um beispielsweise reisen zu können oder für andere Unternehmungen. Richtiggehend katastrophal ist es, wenn jemand einen positiven Test erst Tage später erhält. Niemand weiß, wie viele Kontakte in dieser Zeit stattgefunden haben, geschweige denn, wer womöglich angesteckt wurde. Die derzeitige Knappheit und die aktuell diskutierte Priorisierung macht die Situation nicht einfacher.

VICARE RAPID FL – schnelles UND sehr genaues Ergebnis in 35 Minuten

Dabei gibt es bereits eine Lösung, der neue VICARE RAPID FL Corona Test, der die Stärken der beiden o.g. Testverfahren kombiniert. Er ist so genau wie ein PCR Test und so schnell wie ein Antigentest. Das Ergebnis liegt bereits nach 35 Minuten vor. Es handelt sich um ein biomolekulares Nachweisverfahren, das dezentral durchgeführt werden kann, und eine erhebliche Entlastung darstellt für Unternehmen, Pflegeheime, Gemeinden und alle Stellen, die viele genaue Testergebnisse in kurzer Zeit benötigen.

Der VICARE RAPID funktioniert auf Basis der RT-LAMP Technologie und wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten und führenden Wissenschaftlern entwickelt. Die Sensitivität sowie die Detektionsgrenze entspricht gängigen PCR Tests. Die Geschwindigkeit und die dezentrale Anwendung orientiert sich an den aktuellen Antigentests. Das VICARE RAPID FL Assay ist ein Nukleinsäure Amplifikation Verfahren und als In-Vitro Diagnostik CE konformitätsbewertet.

Entscheidend für die Anwendung im Business Alltag: Der Test hat eine Zulassung vom BfArM und ist gemäß der Corona Schutz Verordnung als RNA Nachweis geeignet, sowohl zur Validierung positiver Testergebnisse anderer PCR Tests als auch als direkte Alternative zu PCR Testungen.

Das macht den VICARE RAPID Test so interessant für Anwendungen, bei denen das Testergebnis schnell und sehr genau sein muss. Kein Wunder, dass das Diagnostik Kit inzwischen auch international vertrieben wird.

Entwicklung und Produktion aus Deutschland

In Deutschland schätzen viele Unternehmen, auch große DAX Unternehmen die professionellen Anwendungsmöglichkeiten. Schon mit der Grundausstattung können über 3.700 Proben pro Stunde ausgewertet werden, schnell und sicher. Diese Kapazität kann durch Einsatz von Personal und mehr Equipment einfach nach oben skaliert werden. Die Schulung für die eingesetzten Mitarbeiter ist einfach und schnell absolviert. Selbstverständlich kann der Test alle aktuellen Mutationen sicher nachweisen und wird immer weiterentwickelt.

Angesichts der derzeit knappen Kapazitäten allerorts ist dieser Alternative geradezu ein Segen. Als Sahnehäubchen kann der Umstand angeführt werden, dass die Produktion des Tests in Deutschland unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften erfolgt und kurzfristig und zuverlässig lieferbar ist, ohne dass es zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten in der Lieferkette kommen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vicare Solution GmbH

Herr Arnd Jakubeit

Huttropstrasse 60

45138 Essen

Deutschland

fon ..: +49 178 7908109

web ..: https://www.vicare-solution.com/

email : info@vicare-solution.de

Die Vicare Solution GmbH entspringt einer 5-köpfigen Schweizer Denkfabrik, die sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt haben. Wissenschaftler aus Österreich und Deutschland wollten in kurzer Zeit einen Corona Schnelltest (SARS-CoV-2) entwickeln, der gleichzeitig sehr schnell und sehr genau ist. Darüber hinaus soll er einfach einzusetzen und möglichst kostengünstig sein. Nach gerade einmal 3 Monaten konnte ein Diagnose Kit entwickelt werden, das den beschriebenen Kriterien entspricht und nun weltweit vertrieben wird.

