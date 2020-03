Neue Website ist online – informativ und responsiv

Aluform informiert

Alles Aluminium – die neue Website von Aluform Home ist online. Unter dem Leitmotiv “Architecture I Aluminium I Function” informiert der Aluminiumspezialist unter www.aluform.de über sein Angebot an Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium. Modernes Design und intuitive Bedienung ermöglichen Architekten, Planern und Verlegern die schnelle Information zu unterschiedlichen Produkten und Anwendungsbereichen. Mit Aluminium gestalten – einen Einblick in das, was möglich ist, zeigen die internationalen Referenzen. Und wer schnelle Hilfe sucht, kann direkt Kontakt mit “seinem” Fachberater aufnehmen.

“Als Hersteller smarter und innovativer Bausysteme ist die neue Webseite und die Anbindung an unser leistungsfähiges CRM System ein weiterer, wichtiger Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir damit einen echten Mehrwert an Serviceleistungen bieten und für die Architekturwelten der Zukunft optimal aufgestellt sein”, formuliert Geschäftsführer Friedrich Bergmann den Anspruch von Aluform.

Aluform produziert und vertreibt seit mehr als 50 Jahren Dach- und Fassadensysteme aus Aluminium. Das Unternehmen mit Sitz in Bernsdorf bei Dresden ist einer der führenden Anbieter im Segment vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden und Stehfalzdachkonstruktionen. Als Full-Service Anbieter mit über 60 Mitarbeitern, Verkaufsbüros und Vertriebspartnern sowie einem System-Montagenetzwerk in den Niederlanden, Frankreich, Indien und dem Mittleren Osten, beraten und entwickeln Aluform Ingenieure individuelle oder komplette Lösungen für Neubau- und Sanierungsbauvorhaben. Mit einer Flotte mobiler Produktionseinheiten ist Aluform in der Lage, weltweit Profiltafeln herzustellen. Architektonische Highlights wie z.B. das Ferrari World Center in Abu Dhabi von Benoy Architects, das Fussball Stadion in Kasan von Popolous Architects oder das Beeáh HQ in VAE von Zaha Hadid Architects wurden mit Aluform Produkten realisiert.

Firmenkontakt

Aluform System GmbH & Co. KG

Joachim Wolke

Dresdener Straße 15

02994 Bernsdorf

+49 35723 99-0

+49 35723 99-403

info@aluform.de

http://www.aluform.de

Pressekontakt

REDaktion Elvira Doescher

Elvira Doescher

Am Kupferberg 5

53619 Rheinbreitbach

02224 900146

info@redaktion-doescher.de

http://www.redaktion-doescher.de

Bildquelle: @Aluform